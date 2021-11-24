Altın fiyatlarında son durum ne? Yükseliş sürüyor mu?

Altın fiyatları, Jerome Powell'ın yeniden Fed başkanlığına aday gösterilmesi ve altın yatırımcılarının bu akşam açıklanacak Fed tutanaklarına odaklanmasıyla 1.800 doların altına geriledi. Gram altın ise dolar/TL'deki yükselişle 759 TL'nin üzerinde bulunuyor.

Altın fiyatları, Jerome Powell'ın Fed başkanlığına yeniden aday gösterilmesi sonrasında kayıplarını artırarak ABD enflasyon verisi sonrasındaki kazançlarının çoğunluğunu geri verdi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL 'deki yükselişle 777 TL'ye kadar tırmandı.

Altın yatırımcıları, Fed'in izleyeceği faiz patikasıyla ilgili herhangi bir ipucu için bu akşam yayımlanacak tutanaklarında nelerin konuşulduğunu yakından inceleyecekler. Birçok Fed politika yapıcısı, yüksek gelen enflasyon verileri sonrasında varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasının gerektiğine dair yorumlarda bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Fed başkanlığına aday olarak Powell'ı, Başkan Yardımcılığına ise Lael Brainard'ı aday gösterdi. Brainard'ın konuşmaları, konu politika faizinin yükseltilmesinin aciliyetine geldiğinde, kendisinin FOMC'nin en güvercin üyelerinden biri olduğunu işaret ediyor. Powell'ın atanmasından sonra yatırımcılar varlık alımlarının daha hızlı bir şekilde azaltılacağını ve Haziran ayında muhtemel bir faiz artırımı geleceğini fiyatlamaya başladılar. Varlık alımı azaltımının hızlanmasının faizleri artırarak altını destekleyen yüksek enflasyon ve düşük faiz ortamının kaybolmasına neden olacağı düşünülüyor.

Geçen hafta 1.875 dolara kadar tırmandıktan sonra haftanın ikinci yarısını 1.860-1.865 dolar arasında geçiren ons altın, cuma günü hafif düşüş kaydederek haftayı 1.850 doların altında kapatmıştı. Ons altın, yeni haftaya da 1.850 doların altında görece yatay bir seyirle başladıktan sonra hızlı bir gerilemeyle 1.795 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen dolar/TL'deki hızlı yükselişle 675 TL'nin üzerine tırmandıktan sonra dolar/TL'deki düşüşle gerilemişti.

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki hızlı gerilemeye rağmen dolar/TL'nin 13 seviyesinin üzerini görmesiyle salı günü 777 TL ile rekor tazelemişti. Gram altın, çarşamba günü dolar/TL'deki yüksek seyrin devam etmesiyle 759 TL civarında bulunuyor.

Kaynak: cnnturk.com

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