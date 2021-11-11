Altın fiyatlarında son durum ne? Yükseliş sürüyor mu?

Altın fiyatlarındaki yükseliş bügün de sürüyor. Gram altın, dolar/TL'nin rekor tazelemesi ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 592 TL'ye doğru ilerledi. Cumhuriyet altını da 3.959 liradan satılıyor.