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TIMETURK / EKONOMİ / Altın fiyatlarında son durum ne? Yükseliş sürüyor mu?

Altın fiyatlarında son durum ne? Yükseliş sürüyor mu?

Altın fiyatlarındaki yükseliş bügün de sürüyor. Gram altın, dolar/TL'nin rekor tazelemesi ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 592 TL'ye doğru ilerledi. Cumhuriyet altını da 3.959 liradan satılıyor.

2 Saat Önce
2021-11-11 10:52:02
Altın fiyatlarında son durum ne? Yükseliş sürüyor mu?

Altın fiyatları, ABD'de enflasyonun beklentileri aşması ve Fed'in yakın zamanda faizleri artırmayacağına dair beklentilerle 5 ayın zirvesine tırmandı.

Gram altın ise, dolar/TL'nin rekor tazelemesi ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 590 TL'ye doğru ilerledi. Sonrasında hafif bir gerileme kaydeden gram altın, dolar/TL'nin perşembe gününe yine rekor yüksek seviyelerde başlamasıyla 592 TL civarında işlem görüyor.

Çeyrek altın 972 lira, Cumhuriyet altını da 3.959 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın, 1.865 dolara kadar tırmandıktan sonra 1.855 dolardan işlem görüyor.

Fed'in yakın zamanda faizleri artırmayacağına dair beklentiler de altın fiyatlarını desteklerken analistler sonraki direncin 1.900 dolar olacağını belirtti.

Saat 10.50 itibariyle altın fiyatlarında son durum şöyle

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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