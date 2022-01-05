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TIMETURK / EKONOMİ / Altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altında düşüş sürüyor mu?

Altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altında düşüş sürüyor mu?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 780,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı 780,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 1.288 lira, Cumhuriyet altını ise 5.260 liradan satılıyor

2 Saat Önce
2022-01-05 10:35:22
Altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altında düşüş sürüyor mu?

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 784 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 780,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.288 lira, Cumhuriyet altını da 5.260 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 0,8'lik yükselişin ardından, şu sıralarda 1.815,3 dolarla önceki kapanışın hemen üzerinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına mayısta başlayabileceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesinin küresel dolar talebini artırdığını, bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Buna karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin gündemde kalmasının ons altındaki düşüşleri sınırladığına işaret eden analistler, yatırımcıların Fed'in bu akşam açıklanacak toplantı tutanaklarından çıkacak detaylara odaklandığını kaydetti.

Analistler, bugün Almanya, Avro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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