Altın fiyatlarında son durum! Gram altında düşüş sürüyor mu?

Fed'in faiz kararından sonra altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Altının gram fiyatı saat 11.35 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 azalışla 785,70 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.289 lira, Cumhuriyet altını da 5.249 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 785,70 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 787,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 azalışla 785,70 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.289 lira, Cumhuriyet altını da 5.249 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşımasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.794 dolardan işlem görüyor.

Analistler, şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının altının ons fiyatını baskıladığını, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle artan jeopolitik risklerin ise söz konusu düşüşü sınırladığını ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.790 ve 1.760 doların destek 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Saat 11:35 itibariyle altın fiyatları şöyle:

Dolarda son durum

Öte yandan Güne 13,6583 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 11:42 itibarıyla %0,14 azalışla 13,6339 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 13,5495, en yüksek 13,6702 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,6511 seviyesinde kapattı.

Amerikan Doları, 29.12.2021tarihinde 11,7593 ile son bir ayın en düşük, 03.01.2022 tarihinde ise 13,9425 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Amerikan Doları 13,6307 TL'ye karşılık gelmektedir.

Euroda son durum

Güne 15,2448 ile başlayan Euro kuru ise, saat 11:43 itibarıyla %0,41 azalışla 15,142 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 15,1680, en yüksek 15,3281 seviyelerini gören Euro, günü 15,2270 seviyesinde kapattı.

Euro, 29.12.2021 tarihinde 13,3150 ile son bir ayın en düşük, 03.01.2022 tarihinde ise 15,8246 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,1680 TL'ye karşılık gelmektedir.

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