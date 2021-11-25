Altın fiyatlarında son durum! Düşüş sürüyor mu?

Altının gram fiyatı saat 12.00 itibariyle 694 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 1.135 lira, Cumhuriyet altını 4.620 liradan satılıyor

Salı günü 777 TL ile rekor tazeleyen gram altın Dolar/TL 'deki hızlı gerilemeyle 700 TL'nin altına indi.

Yatırımcıların güvenli liman olarak değerlendirdiği altının gram fiyatı saat 12.00 itibariyle 694 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 1.135 lira, Cumhuriyet altını 4.620 liradan satılıyor

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 5,9 altında 695 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 694 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın ise 1.138 lira, Cumhuriyet altını da 4.637 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.794 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasının küresel piyasalarda işlem hacmini sınırladığını belirterek, yurt içinde altın fiyatlarının dolar kurundaki gerilemeyle düştüğünü söyledi.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 12,0314 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bugün saat 12.00 itibariyle serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.