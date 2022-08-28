Altın fiyatlarında son durum! Altın bugün ne kadar oldu? Altın yükselmeye devam eder mi?

Altın bugün ne kadar oldu? Altın yükselmeye devam eder mi? Altına yatırım yapmak isteyenlerin merakla beklediği ağustos sonu altın fiyatlarını sizler için derledik. Peki gram altın, tam altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın ve 14 ayar altın ne kadar oldu? İşte detaylar!

Altına yatırım yapmak isteyenlerin merakla beklediği ağustos sonu altın fiyatlarını sizler için derledik. Peki gram altın, tam altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın ve 14 ayar altın ne kadar oldu? İşte detaylar!

Altın fiyatlarında son durum!

Altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları hafta içerisinde bir yükseldi, bir düştü. Son durumu sizler için derledik.

Gram altın - 1.014,57

Cumhuriyet altını - 6.613,00

Yarım altın - 3.306,00

Çeyrek altın - 1.658,00

14 ayar altın - 559,70

Altın yükselmeye devam eder mi?

Altın fiyatlarının düşmesi beklenirken yükselmeye devam etti. Geçtiğimiz hafta oklarını aşağı indiren altın fiyatlarının bu ay içerisinde düşmesi beklenmiyor. Detaylar bekleniyor. .