Altın fiyatlarında Fed etkisi! 15 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları, dolar kuru ve altının ons değerinde gözlemlenen gidişata göre yön değiştiriyor. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları dolaylı olarak altın fiyatlarını da etkiledi. İşte, 15 Eylül güncel altın fiyatları...