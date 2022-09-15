Altın fiyatlarında Fed etkisi! 15 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları, dolar kuru ve altının ons değerinde gözlemlenen gidişata göre yön değiştiriyor. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları dolaylı olarak altın fiyatlarını da etkiledi. İşte, 15 Eylül güncel altın fiyatları...
2022-09-15 10:56:18
Altın fiyatları, ABD enflasyon oranının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Fed'in faiz hamlesinin ardından altın fiyatları negatif olarak etkilendi ve altının ons değeri 1697 dolara kadar geriledi. İşte, 15 Eylül 2022 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ata altın, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATLARI 15 EYLÜL 2022
Gram altın fiyatları 15 Eylül Perşembe günü saat 08:30'da kaydedilen güncel verilere göre 1.003,79 lira alış ve 1.010,95 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları 15 Eylül günü kaydedilen verilere göre 1.585,49 lira alış ve 1.620,46 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
990,93
991,10
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.691,30
1.692,13
YARIM ALTIN FİYATI
3.161,08
3.240,91
ATA ALTIN FİYATI
6.699,21
6.865,98
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
6.341,98
6.462,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
552,12
662,12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
911,45
944,90
Habertürk .
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