Altın fiyatlarında düşüş sürüyor mu, gram altın kaç lira oldu?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin agresif sıkılaşma beklentileri ile düşüş ivmesine devam etti.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında gerilimin artarak devam etmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin açıklamalar risk iştahının azalmasına neden oldu.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, 75 baz puanlık faiz artışının daha önce yapıldığını ve bunun dünyanın sonu olmadığını belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer banka yetkilileri ise Bullard'ın "75 baz puanlık artırım" ifadesini net bir şekilde teyit etmese de yaptıkları açıklamalarla şahin tarafta yer aldı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yaşanan gelişmeler sonrası gram altın yeni haftaya düşüşle başlayarak 910 TL civarında işlem görmeye başladı.

Son kapanışta gram altın 918 TL olmuştu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 463 TL'den alıcı bulurken, bin 464 TL'den satılmaya başladı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 2 bin 927 TL'den alınırken, 2 bin 928 TL'den işlem görmeye başladı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise, 6 bin 021 TL'den alınırken, 6 bin 022 TL'den satılmaya başladı.

ONS ALTIN

Altının ons fiyatı ise, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,8 azalışla 1.917 dolardan işlem görüyor.

Saat 10:16 itibariyle altın alış ve satış fiyatları şöyle:

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğine değinerek, bugünün veri gündeminde ise ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ile Dallas Fed Aktivite Endeksi'nin öne çıktığını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası tepki yükselişlerinde 1.940 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade etti.

Dolar ve Euro'da son durum!

Öte yandan Dolar/TL, haftanın ilk gününe 14,77'nin hemen üzerinde yatay başladı. Euro/TL ise 15,86'dan işlem görüyor.

Saat 10:30 itibariyle dolar ve euro alış ve satış fiyatları şöyle:

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