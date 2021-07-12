Altın fiyatlarında '1900 dolar' senaryosu

Beklentisinin dolar endeksinde beklenen ana trend yükselişinin 2022 yılına sarkması yönünde olduğunu belirten Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, “Ons altın fiyatının zayıf dolardan destek bulmasını ve 1816 dolar ile 1849 dolar seviyelerini aşması halinde 1900 dolar testini yeniden yapmasını bekliyorum” dedi.

Ons altının bu hafta gözü, ABD enflasyon verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sunumda olacakken; gram altında ise 500 lira üzeri hareketin devam etmesi beleniyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 503 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 501 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 504,33 lira seviyesini, en düşük ise 499,94 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13.06 itibarıyla yüzde 0.64 oranında düşüşle 500,04 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 362 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda artan risk iştahıyla ons altın fiyatı gerilerken; bugün içerisinde en yüksek 1810 dolar seviyesini, en düşük ise 1799 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.40 oranında düşüşle 1801 dolardan işlem gördü.

Yeni haftada çarşamba ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ile cuma Japonya Merkez Bankası'nın kararlarının takip edilecek.

"ONS ALTIN FİYATI ZAYIF DOLARDAN DESTEK BULABİLİR"

Altın fiyatları konusunda açıklamalarda bulunan Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy şunları söyledi:

Geçen hafta özellikle perşembe günü dolar endeksinde yaşanan gerileme sonucunda ons altın fiyatı ters korelasyon çerçevesinde 1800 dolar üzerine çıktı ve yeni haftaya başlarken de bu seviyede tutunmaya çalışıyor. Bu hafta içerisinde dolar endeksinin 92 altına sarkma durumları söz konusu olursa ons altında yükseliş trendi devam edecektir diyebilirim.

Dolar endeksindeki kritik destek seviyesini 91.3 olarak görürken ons altında ters yönde direnç seviyesini ise 1816 dolar olarak görüyorum. Bu hafta ons altın fiyatı için özellikle takip edeceğimiz gelişmeler salı günü açıklanacak ABD enflasyon verisi ile çarşamba ve perşembe günleri Fed Başkanı Powell'ın kongrede yapacağı sunumlar olacak.

Beklentim, dolar endeksinde beklenen ana trend yükselişinin 2022 yılına sarkması yönünde olduğundan bu yılın geri kalanında 92 seviyelerinin altında seyreden bir zayıf dolar trendi izlemeye devam etmemiz yönünde. Bu senaryo dahilinde de ons altın fiyatının zayıf dolardan destek bulmasını ve 1816 dolar ile 1849 dolar seviyelerini aşması halinde 1900 dolar testini yeniden yapmasını bekliyorum.

Gram altın tarafında şu anda 500TL üzeri hareket devam ediyor. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü itibariyle günlük işlemlerde 500TL üzerini test etmeye başladı ve hafta içinde en yüksek 508TL fiyatı görüldü. Dolar/TL kurunda 8.72TL direncinin aşılması halinde gram altındaki ana yükselişin gündeme geleceğini bekliyorum ve kısa vadede 500TL altında fiyatlarda kalıcılığı pek olası görmüyorum. Ons altın tarafında da 1816 dolar üzerine bir yerleşme söz konusu olursa ve dolar/TL kurunda beklediğim sert yukarı hareketin gerçekleşmesi halinde gram altında 525TL üzerindeki hareketlerin yeniden gündeme geleceğini düşünüyorum.

Kaynak: Hürriyet

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