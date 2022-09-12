Altın fiyatları yükseliyor mu? 12 Eylül çeyrek altın ne kadar oldu? ONS altın fiyatı

Haftanın ilk günü altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu. Peki altın ne kadar oldu, çeyrek altın yükseldi mi? Altın fiyatları düşer mi çıkar mı? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? İşte altın fiyatları ile ilgili detaylar…

Vatandaşlar ve altın yatırımcıları güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyorlar. Ülke piyasasını da etkileyen altın fiyatları dakika dakika araştırılıyor. Son dakika altın düştü mü çıktı mı sorgulayan vatandaşlar çeyrek altın, gram altın fiyatlarına da bakıyorlar. Ülke gündeminde yer alan altın fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. Kapalıçarşı altın fiyatları son durum nedir, altın yükseliyor mu? İşte güncel altın fiyatları ile ilgili merak edilenler ve cevapları…

Alanında uzman ekonomistler geçtiğimiz hafta önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin büyük oranda azalmasıyla birlikte doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini açıkladı.

Bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalara yön vermesinin beklendiğini aktaran analistler, halihazırda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 90 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını kaydetti.

Altın yükseliyor mu?

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 ve 1760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altının fiyatı dakika dakika vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sıkı takip ediliyor. Son dakika altın fiyatları ülke gündemini de belirliyor. Ekonomide büyük etken olan güncel altın fiyatlarında son durum nedir araştırılıyor. Peki altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL? Gram altın çıktı mı, düştü mü? İşte son dakika altın fiyatları…

Son dakika altın fiyatları

12 Eylül gram altın ne kadar?

Alış: 1.012,58 TL

Satış: 1.012,76 TL

Çeyrek altın kaç TL?

Alış: 1.663,00 TL

Satış: 1.678,00 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 6.635,00 TL

Satış: 6.693,00 TL

ONS altın fiyatı

Alış: 1.729,88 TL

Satış: 1.730,20 TL