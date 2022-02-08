Altın fiyatları yükseldi mi? 8 Şubat gram, çeyrek ve yarım altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatlarında hareketlilik meydana geldi. 8 Şubat Salı günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Gram, yarım, çeyrek veya Cumhuriyet Altınına yatırım yapmak isteyen kişiler güncel altın fiyatlarını araştırmakta. Peki, 8 Şubat güncel altın fiyatları nedir?
2022-02-08 09:49:14
Geçen haftalarda ABD Merkez Bankası Fed'in faizi Mart ayında artıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi ABD tahvil faizini ve doları desteklerken Altın tarafında düşüş yaşanmasına sebep olmuştu. Dün ise analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini açıkladı. 8 Şubat günü sltın fiyatlarında hareketlilik meydana geldi. İşte merak edilen haberin detayı…
8 Şubat gram, çeyrek ve yarım altın fiyatı ne kadar?
Gram altın fiyatı
796,62
802,27
Spot altın tl/gr fiyatı
797,48
797,50
Altın/ons ($) fiyatı
1.821,92
1.822,23
Çeyrek altın fiyatı
1.275,92
1.303,87
Yarım altın fiyatı
2.543,86
2.607,74
Cumhuriyet altını fiyatı
5.103,66
5.199,52
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