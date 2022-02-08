Altın fiyatları yükseldi mi? 8 Şubat gram, çeyrek ve yarım altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarında hareketlilik meydana geldi. 8 Şubat Salı günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Gram, yarım, çeyrek veya Cumhuriyet Altınına yatırım yapmak isteyen kişiler güncel altın fiyatlarını araştırmakta. Peki, 8 Şubat güncel altın fiyatları nedir?