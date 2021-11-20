Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Altın yükselişini sürdürecek mi?

Altın fiyatları yeni haftaya primli başlamasının ardından hem gram tarafında hem de ons tarafında yükselişini sürdürdü.

Gram altın fiyatları, ons altın ve dolar kuru ile yön bularak tarihi zirvesini tazeledi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 1.050 liranın üzerinde işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 4.300 bandına yerleşti. İşte altın fiyatları için son durum…

ONS ALTIN FİYATLARI 1850 DOLARIN ÜZERİNE YÜKSELDİ

Küresel düzeyde piyasalar Fed'den gelecek sözlü yönlendirmelere odaklandı. ABD'de açıklanan enflasyon 31 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Bununla beraber Fed'in bu doğrultuda nasıl karar alacağı ile ilgili beklentilerle ons altın fiyatları 1850 doların üzerine yükseldi.

Altın, yıllardır dünyada enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkıyor.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI FED'DE

ABD'de enflasyon son 31 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Bununla beraber Fed'in varlık azaltma yolunda hamle yapsa bile piyasayı destekleyici güvercin duruşu nedeniyle, enflasyondan korunma aracı olarak altın fiyatları öne çıktı. Kasım ayına 1800 dolar bandının altında başlayan ons altın 1850 doları aştı.

GRAM ALTIN 2021'DE YAKLAŞIK YÜZDE 50 KAZANDIRDI

2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 675 lirayı görerek tarihi zirvesini yeniledi. Bununla beraber yıla altın yatırımıyla başlayanların kazancı yaklaşık yüzde 50 yükselişle 221 lira oldu.

Ons altın tarafında ise yatırımcının yüzü gülmedi. 2021 yılına 1900 dolar bandının üzerinde giriş yapan ons altın, hala bu seviyenin altın yer alıyor. Kayıp yaklaşık 40 dolar.

ALTIN İÇİN KRİTİK TEKNİK SEVİYELER NELER?

Ons altın için ilk önemli direnç seviyesi 1900 dolar psikolojik bandı öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda takip edilecek düzey 1960 dolar olarak dikkat çekiyor. Aşağıda ise 1820-1800 dolar bandı ve devamında ise 1760 seviyesi önemli destek seviyesi.

Gram altın tarafında yukarıda tarihi zirve seviyesi olan 675 lira ilk önemli direnç olarak göze çarparken, devamında 700 lira psikolojik bandı takip edilecek. Aşağıda ise 625-600 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altın ise 570 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 550 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.