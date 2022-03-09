Altın fiyatları uçuşa geçti, gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya dönük ekonomik yaptırımlara petrol ihracatı kısıtlanmasının da eklenmesi sonrası sert yükseldi. Ons altın zirveye yaklaşırken gram altın da yönünü 1000 TL'ye çevirdi.

Altın fiyatları ABD'nin Rusya'ya dönük yeni yaptırımları açıklamasının ardından fırladı. Spot piyasada altın fiyatları ons başına 20746 doları görürken gram altın 1000 TL'ye yaklaştı.

Yüksek jeopolitik riskler ve artan enflasyon beklentileri, yatırımcının güvenli liman altına yönelmesine neden olurken ons altın, yüzde 2,6 artışla 2 bin 46 dolara yükseldi.

Dün kararın açıklanmasının ardından son 2 yılın en yüksek seviyesi olan ons başına 2 bin 70 dolara tırmanan altın sonrasında bir miktar geri çekilse de 2 bin doların üstündeki güçlü seyrini korudu. Spot piyasada ons altın en son Ağustos 2020'de 2 bin 89 dolarla zirveyi görmüştü.

ENFLASYON ENDİŞELERİ ALTIN FİYATLARINI TETİKLİYOR

ABD merkezli aracılık şirketi High Ridge Futures'ın metal ticareti direktörü David Meger CNBC'ye yaptığı değerlendirmede,

“Artan enerji fiyatları, tahıl fiyatları ve ana metal fiyatlarının birleşimi, enflasyon baskısı nedeniyle altının yükselmesinin ardındaki ana sebep olmaya devam ediyor. Ayrıca, jeopolitik cephedeki büyük endişeler nedeniyle hisse senedi piyasaları baskı altına girdiğinden altın piyasasında önemli miktarda güvenli liman alımları görüyoruz” dedi

Spot piyasada ons altın, yılbaşındaki fiyatına göre yüzde 13 artmış durumda. Rusya'nın Ukrayna'ya dönük müdahalesiyle birlikte ons altındaki fiyat artışı ise yüzde 8.

GRAM ALTIN 1000 TL'YE YAKLAŞTI

Kapalıçarşı'da altın fiyatları jeopolitik gelişmelerle seyreden fiyatlamayla birlikte dolar/TL kurunu da takip ediyor. Dolar/TL'nin 14,64 seviyesinin üzerinde işlem görmesiyle birlikte gram altın fiyatları da yönünü 1000 TL'ye çevirdi.

Gram altın saat 11:31 itibariyle 963 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1549 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyordu.

Cumhuriyet altını ise 6 bin 373 TL satış fiyatıyla işlem görüyordu.

Saat 11:31 itibariyle altın fiyatları şöyle:

.