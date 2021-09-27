Altın fiyatları için kritik nokta

Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, altındaki kritik noktayı “Eğer ABD ekonomisi Powel’ın işaret ettiği maksimum istihdam testinden geçemez ise ve yeni bir varyantın vaka sayılarını artırması halinde, işler terse dönebilir ve sert çalkantılar görebiliriz” şeklinde belirtti.

Küresel piyasalarda artan tedarik sıkıntıları ve Çin'in ekonomik regülasyonlarına ilişkin belirsizlikler risk algısını artırırken; altının ons fiyatı bu durumdan pozitif etkileniyor. Ons altın yeni haftaya 1750 dolar seviyesinden başlarken, gün içerisinde en yüksek 1760 dolar, en düşük ise 1748 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı, saat 12.02 itibarıyla da yüzde 0.02 oranında yükselişle 1750 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 503,17 lira seviyesini, en düşük ise 497,84 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0.07 oranında düşüşle 498,83 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 351 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 499 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 502 lira seviyesinden başlamıştı.

Bugün piyasalar öncelikli olarak, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde'ın konuşmasını, ABD'de dayanıklı mal siparişlerini ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerini takip edecekken, hafta boyunca merkez bankası başkanlarının konuşmalarının izlenecek.

İŞTE ALTINDA KRİTİK NOKTA!

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geçen hafta, dolar endeksinin 93'lü seviyelerin de üzerine çıkarak yaptığı güçlü hareket sonrasında ons altın fiyatlama senaryolarında 1724 dolar seviyesine kadar inme ihtimali de önemli bir yer tutuyordu. O kadar geri çekilmemiş olması ons altının dayanıklılığını göstermiş oldu ve gelecekteki fiyatlama seviyeleri için iyi bir durum.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alım program hızının yavaşlatılmasına ilişkin zamanlamayı açıklaması sonrasında ons altının yeniden yükselişe geçebilmesi için dolar endeksinin 92'li seviyelere çekilmesi lazım. ABD'den yeni bir negatif veri akışı olmadığı takdirde şu sıralarda bu senaryo, ihtimaller arasında zayıf görünüyor.

Bence kritik nokta şu; eğer ABD ekonomisi Powel'ın işaret ettiği maksimum istihdam testinden geçemez ise ve yeni bir varyantın vaka sayılarını artırması halinde, kasım ayında bu programın başlangıcı uzayacak gibi bir mesaj çıkarsa işler terse dönebilir ve sert çalkantılar görebiliriz. Bu durum da haliyle ons altına yarar ve 1900 dolar üzerine hareketler görebiliriz. Ancak henüz şu sıralar erken.

Gram altın için ise ana senaryomuz dolar/TL kurunda yukarı yöndeki hareketlerin devam edecek olması tahmini doğrultusunda 500TL üzerinde ve hatta rekor fiyatların geleceği zamanlar artık uzak değil. Gram altın geçtiğimiz haftalarda 480TL seviyelerindeyken de 500TL üzeri fiyatlamaların yakınlaşmasından bahsetmiştim. Nitekim o zamanlar da geldi. Dolar/TL kurundaki hareket eğer ons altındaki yukarı hareket ile de desteklenirse -dolar endeksindeki hafif geri çekilme durumu- bu halde gram altın için 550TL'ye yakınlaşan fiyatları da görebilmemiz mümkün olabilir.

Kaynak: Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.