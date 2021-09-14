Altın fiyatları için kritik gün

ABD'de açıklanacak olan Ağustos ayı TÜFE verisi öncesinde altın fiyatlarında hafif gerileme yaşandı. Ons altın saat 08:26 itibariyle 1792 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1789 dolar, en yüksek 1793 dolar seviyesi görüldü.

"En güvenilir liman" olarak bilinen altında belirsizlik sürerken, gözler ABD'ye çevrildi.

ABD'de açıklanacak olan TÜFE verisi altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Fed'in faiz artırma ihtimali ve varlık alımlarını azaltmaya başlaması beklentisi ile birlikte dar banda sıkışan altın bu sefer de TÜFE verisi nedeniyle gergin bir haftaya başladı.

Ons altın saat 08:26 itibariyle 1792 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1789 dolar, en yüksek 1793 dolar seviyesi görüldü.

Uzmanlar, ABD'de açıklanacak olan TÜFE verisinin beklenenden fazla artış göstermesi halinde Fed'in varlık alımlarını azaltma yöntemine gitmesini daha erkene çekebileceğini ifade ettiler.

Ons altın için 1782 dolar desteğinin test edilmesi beklenirken bu desteğin kırılması halinde 1767 dolara kadar düşüşün olabileceği belirtildi. Ons altın için direnç seviyeleri ise 1798 dolar ve 1807 dolar arasında oluştu.

GRAM ALTIN DA SAKİN SEYREDİYOR

Ons altındaki hafif düşüşe rağmen güçlü durmaya çalışan dolar karşısında gram altın sakin seyrini koruyor. Güne 486 liradan başlayan gram altın en düşük 484.8 lirayı, en yüksek de 486.4 lirayı gördü.

DOLAR GÜNE YATAY BİR SEYİRLE BAŞLADI

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 8,43 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yurt içinde açıklanan sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin ardından 8,42-8,48 bandında seyreden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 8,4293'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 8,4280 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 9,9660'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 11,6910'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 92,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1830'dan işlem görüyor. Analistler, bugün yatırımcıların odağında ABD'de açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisinin bulunduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarının azaltılması konusunda izleyeceği takvim açısından dikkatle takip edilen veri öncesi piyasalarda dar bant içinde dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi. Teknik açıdan dolar endeksinde 92,3 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 92,8 seviyesinin ise direnç olarak takip edileceğini bildirdi.

BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 0,17 artışla 1.440,67 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,39 puan ve yüzde 0,17 artarak 1.440,67 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,21 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışın yüzde 0,03 altında 1.438,28 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yatırımcıların odağında ABD'de açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisinin bulunduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarının azaltılması konusunda izleyeceği takvim açısından dikkatle takip edilen veri öncesi, küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ise konut satış istatistiklerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın destek, 1455 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AVRUPA BORSALARI İSE DÜŞÜŞLE AÇILDI

Avrupa borsaları İSE, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,22 düşüşle 466,66 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,06 değer kaybederek 15.692 puan oldu. İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 azalarak 8.804 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73 düşerek 6.628 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 değer kaybederek 7.043 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1828 seviyesinden işlem görüyor. Avrupa borsalarında dün alıcılı seyir dikkati çekerken, Avrupa ülkelerinin artan enerji maliyetleri gündemin odağına yerleşti. Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz sağlaması için kurulan Kuzey Akım 2 projesinin beklenenden daha geç bir tarihte açılabileceği ve bu kışın sert geçeceğine ilişkin uzman görüşlerinin ardından elektrik ve doğal gaz fiyatları rekor seviyeye çıktı. Öte yandan bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de işsizlik oranı, temmuzda beklentiler doğrultusunda yüzde 4,6'ya geriledi. Analistler, bugün 15.30'da ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

PİYASA GÜNE ARTI REZERVLE BAŞLADI

Bu arada Türkiye'deki piyasa, güne 2 milyar 475,1 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 94 milyar 885,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.