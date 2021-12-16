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TIMETURK / EKONOMİ / Altın fiyatları Fed'in kararı sonrası toparlandı! Gözler bugün açıklanacak faiz kararında

Altın fiyatları Fed'in kararı sonrası toparlandı! Gözler bugün açıklanacak faiz kararında

Altın fiyatları Fed'in faiz kararı sonrası toparlandı. Fed'in ardından gözler bugün Merkez Bankası, BoE ve ECB'nin alacağı faiz kararına çevirdi. Altının yönü için etkileyici olacak.

4 Saat Önce
2021-12-16 10:44:41
Altın fiyatları Fed'in kararı sonrası toparlandı! Gözler bugün açıklanacak faiz kararında

ABD Merkez Bankası Fed'in 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 6 adet faiz artırımı yapacağına dair açıklamalar altın fiyatlarında toparlanmaya yol açtı.

Ons altın, Fed toplantısının yarattığı belirsizliğin kalkmasıyla son iki gündeki kayıplarını silerek hafta başına göre yatay bir seyir izliyor.

Fed'in dün faiz kararını açıklamadan önce ons altın 1750 dolar seviyelerine gerilemişti. Güne 1778 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1775 dolar, en yüksek de 1784 dolar seviyesini gördü.

Saat 10:50 itibarıyla ons altın 1786 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Gram Altın fiyatları hem ons altındaki toparlanma hem de dolar kurundaki hareketliliğin etkisiyle 850 lira seviyesine yükseldi. Güne 846.3 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 843.9 lira, en yüksek de 850 lirayı gördü.

Saat 10:50 itibarıyla gram altın 872.2 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın da 1431 lirdadan, Cumhuriyet altını ise 5.828 liradan işlem görüyor.

GÖZLER Merkez Bankası, BoE ve ECB'YE ÇEVRİLDİ

Fed'in ardından altın yatırımcıları gözünü Merkez Bankası, BoE ve ECB'nin alacağı faiz kararına çevirdi. Fed'in beklentileri doğrular nitelikteki açıklamalarıyla pozitif seyre yönelen altın, her iki merkez bankasından gelecek sinyaller de grafiğine yansıtması bekleniyor.

Analistler ons altın için direnç seviyesi olan 1797-1805 dolar/ons aralığını gösteriyorlar. İlk destek ise 1773 dolar/ons seviyesinde. Buranın altında 1758 dolar/ons desteği bulunuyor.

Saat 10:50 itibariyle serbest piyasada altın alış ve satışları şöyle:

Ekran Resmi 2021-12-16 10.49.26

Ekran Resmi 2021-12-16 10.49.38

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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