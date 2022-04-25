Altın fiyatları düşüşte

Altın fiyatları son bir ayın en düşük seviyesinde. Ons altın haftaya bin 900 dolardan başlarken, gram altın 899 liraya kadar geriledi.

Rusya Ukrayna geriliminin küresel enflasyon riskini artırması altın fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.

Amerikan tahvillerinin faizleri artıyor ve dolar endeksi yükseliyor. Bu da altın üzerinde baskı oluşturuyor. Ancak uzmanlar, altındaki düşüşün uzun sürmeyebileceği görüşünde.

Altın yatırımcısı bu dönemde nasıl bir yol izlemeli?

TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Piyasa Uzmanı Hacı Koçak, "Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın çok şahin adımlar atacağını bekliyor piyasa bu da ons altını aşağı çekmeye başladı." dedi.

Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü;

Fed'in yapacak olduğu faiz artırımıyla beraber bundan sonra piyasa tam tersine dönebilir. Yani beklentinin karşılanmasıyla beraber altının onsu buralardan tekrar dönüş yapıp yaklaşık olarak 1950-1970 bandına doğru tekrar yukarı doğru bir hareket yapabilir kısa bir süre içerisinde. Ons aşağı geldiği sürece burada gram altında da Türk lirası karşılığında bir gevşeme görüyoruz. Bu da bizim içi piyasadaki yatırımcı için alım fırsatı olabilir.

TRTHaber .