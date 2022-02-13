Altın fiyatları düşecek mi? Çıkacak mı? İşte uzman yorumları

ABD Merkez Bankası'nın mart ayında faiz artırması beklenirken altın fiyatları hareketlendi. Ons altın 1800 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Peki önümüzdeki dönemde altın fiyatları ne olacak? İşte uzmanların altın yorumları.

Ocak ayının son haftasında 1854 doları test eden ons altın, 1780 dolar seviyesine kadar geri çekilmişti. Şubat ayı ile birlikte yönünü yukarı çeviren ons altın gün içerisinde 1837 dolara kadar yükseldi.

Altın fiyatlarını en yakından ilgilendiren ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlardı.

Fed beklendiği gibi ocak toplantısında faizi değiştirmedi ama faiz artışı için mart ayını işaret etti.

Bu gelişmelerin ardından fiyatlarda bir süre aşağı yönlü hareket yaşansa da ons altın tekrar 1800 doların üzerine döndü. Öte yandan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş de ons altın fiyatlarının düşmesine neden olamadı.

Yaşanan bu gelişmelere rağmen altın fiyatlarının destek bulduğu en önemli gelişme Ukrayna, ABD ve Rusya gerilimi. Karşılıklı yapılan sert söylemler yatırımcıları bu gibi dönemlerde güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor.

Öte yandan birçok ülkede rekor seviyelere ulaşan yüksek enflasyonun kalıcı olabileceği yönündeki endişeler de yine ons altının düşüşünü sınırlandıran gelişmeler olarak gösteriliyor.

Peki önümüzdeki dönemde altın fiyatlarını neler bekliyor? Yatırımcıların takip etmesi gereken gelişmeler neler? İşte uzmanların Hürriyet'e verdiği görüşleri…

RUSYA-UKRAYNA-ABD GERİLİMİ

ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı:

Güvenli liman varlığına olan talebi artıran Rusya-Ukrayna gerilimi altın fiyatını desteklemeye devam ederken, Fed'in para politikasını sıkılaştırmasına yönelik beklentilerin yükselmesi altın fiyatı üzerinde negatif baskı oluşturuyor. Geçtiğimiz haftanın sonunda beklenmedik şekilde güçlü açıklanan ABD istihdam raporu, ABD ekonomisinin aşırı ısınma riski altında olduğu yönündeki spekülasyonları artırdı. Fed'in olası sıkılaştırma yolunda daha net bir resmini verebilecek ABD tüketici fiyat endeksi verileri ise bu hafta açıklanacak. ABD'de ekonomik toparlanmanın devam etmesi Altın Fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir.

Diğer yandan ABD ve Fransa'nın, Rusya'nın Ukrayna yakınlarında askeri yığılmasını görüşmesi ve Biden'ın talimatı sonrasında Polonya'ya sevk edilen ABD birlikleri jeopolitik risk algısını yükseltmeye devam ediyor ve altın talebini canlı tutuyor.

KRİTİK SEVİYELER NELER?

ABD Hazine getirileri ve ABD doları endeksi yıl içi en düşük seviyelerinden yükselirken, değerli metal ons başına 1.800 doların üzerinde tutundu. Fed'e dair beklentilerle tahvil faizinin yükselmeye devam etmesi bu hafta finansal piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde dengesizlikler oluşturabilir.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu yanan düşüş trendi etkisinde bulunan ons altın fiyatı, eylül ayından bu yana yükseliş kanalı içinde hareket ediyor. İlerleyen süreçte 1855 doların üzerinde geçilmesi halinde düşüş trendinin kırılmasına bağlı olarak 1875 ve 1920 dolar bölgesine doğru yükselişin devam ettiği görülebilir. Pandemi sonrasında destek olarak çalışan 1675 dolar ise uzun vadeli hareketler için ana destek seviyesi konumunda bulunuyor. Kısa vadeli yükseliş trendinin bulunduğu 1770 ve devamında daha önce destek olarak çalışan 1750 arasındaki bölgesi yaşanabilecek değer kayıplarında ilk destek bölgesi konumunda bulunuyor.

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk:

Şubat ayı ile birlikte altında yukarı yönlü bir hareketlenmenin olduğunu söylemek mümkün. Ocak ayında FED'in faiz artırımlarını öne çekeceğini bu arada da faiz artırım miktarının 50 baz puan olacağı gibi yorumlar yapılması altını ilk ay itibarıyla bir miktar baskıladı. Geride kalan haftada İngiltere Merkez Bankası'ndan bir faiz artırımı geldi. Avrupa Merkez Bankası ise faizi değiştirmedi. Lagarde haziran ayı itibarıyla faiz artırımlarına başlanacağını ifade etti. Burada euronun dolar karşısında yükselmesi altını bir miktar destekledi ve altın bu gelişmeler sonrasında 1800 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor.

“1875 DOLAR SEVİYELERİ MUHTEMEL GÖRÜNÜYOR”

Altın sadece enflasyona dayalı ya da faiz artırımlarına duyarlı bir seyir içinde değil. Özellikle Ukrayna merkezli, Rusya ile ABD arasındaki restleşmenin hala devam etmesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği şeklindeki beklentilerin artması ve karşılıklı açıklamaların sertleşmesi ile altın, jeopolitik gerginlikleri de fiyatlar hale geldi. Bu nedenle de 1800 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. 1815 dolar seviyesi geçilirse, 1825-1830 dolar seviyeleri var. Buralar da geçilirse 1875 dolar seviyesi var ki buralar da muhtemel gibi görünüyor. Bununla birlikte enflasyonun inatçı bir şekilde yükseleceği beklentisi ve jeopolitik gerginlikler, faiz artırımlarının yeterli olmayacağı düşüncesi altını destekleyen bir gelişme olarak önümüzde duruyor.

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş ise gram altında Mart ayında yeniden bin lira seviyelerinin görüleceğini öngördü.

Kaynak: hurriyet.com.tr .