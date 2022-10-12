Altın fiyatları dolar karşısında neden düştü? İşte altında fiyat beklentisi

Altın jeopolitik risklerin yatırımcı güvenini olumsuz etkilemesi ve daha fazla sıkılaşmacı para politikasının piyasa aktörlerini güvenli liman olarak dolara yönlendirmesiyle baskı görmeye devam ediyor. Altında değer kaybı yüzde 19’u bulurken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş,“Altın mantıklı bir fiyatlama içinde değil. Ekim ve Kasım aylarında gümüş ve altında pozitif beklentim mevcut” dedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Altın jeopolitik risklerin yatırımcı güvenini olumsuz etkilemesi ve daha fazla sıkılaşmacı para politikasının piyasa aktörlerini güvenli liman olarak dolara yönlendirmesiyle baskı görmeye devam ediyor.

Bloomberg'in haberine göre; altın, para politikasında sıkılaştırmanın devam edeceği beklentilerinin artması ve jeopolitik risklerin yatırımcı güveni üzerinde baskı oluşturarak güvenli liman olarak ABD dolarına yönelmesiyle dalgalı geçen önceki seansta gerilemesi sonrası baskı altında kalmayı sürdürüyor.

YÜZDE 19 DEĞER KAYBI

Spot altın, Mart ayındaki yılın en yüksek seviyesini görmesi sonrası Fed'in süregelen faiz artışlarından olumsuz etkilenerek neredeyse yüzde 19 değer kaybetti.

Dolar, Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların yeniden tırmanacağına ilişkin işaretlerle birlikte bu ayın en yüksek seviyesinde tutunarak değerli metal üzerinde baskı oluşturdu. Geçtiğimiz Cuma güçlü istihdam verileri de merkez bankalarının enflasyonla mücadele için agresif faiz artırımlarına devam edeceği ve altın üzerinde baskısını sürdüreceği endişelerini güçlendirdi. Borsada yatırım fonlarında işlem gören altın miktarı, üst üste son 17 hafta boyunca daralarak, 2018'den bu yana en uzun süreli daralmasını yaşadı. Bu durum yatırımcı iştahının azaldığına işaret ederken daha fazla faiz artışı dolar üzerinden fiyatlandırılan yatırımları çekici hale getirebilir.

FED BASKIYI ARTIRACAK

Bununla birlikte bazı uzmanlar daha yüksek borçlanma maliyetleri fiyatlandıkça ve enflasyonla ilgili endişelere arttıkça borsa yatırım fonları aracılığıyla uzun vadeli stratejik altın tahsislerinin gelecekte toparlanabileceğini vurguluyor. Perşembe günü gelecek ABD enflasyon verileri kilit öneme sahip olacak ve olası güçlü rakamlar Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesi için baskıyı artıracak.

İSLAM MEMİŞ: ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI BASKILANIYOR

Düşüş yaşayan altın fiyatlarındaki son durumu değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, “Altın fiyatları ucuz.Hafta sonu Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik artı. IMF Başkanı bir rapor yayımladı, kriz kapıda ve resesyon riski var dedi. Küresel finans sistemi tıkandı, jeopolitik riskler yüksek. Karşılığında altın ve gümüş fiyatları çok baskılanıyor. Dolayısıyla altın mantıklı bir fiyatlama içinde değil. Ekim ve Kasım aylarında gümüş ve altında pozitif beklentim mevcut” dedi.

Gelecek yıl nakit paraya sahip çıkmanın değerinin daha fazla anlaşılacağını kaydeden İslam Memiş, “2023'te varlıklarınızı koruyun” uyarısında bulundu. .