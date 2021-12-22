Altın düşüş sürer mi? Altın düşmeye devam eder mi? Altın alınır mı yoksa satılır mı? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. Dolarda yaşanan düşüş altın yatırımcısını da etkiledi. Yastık altında altını olan vatandaşlar 650 TL seviyesine kadar düşen altının dalgalı seyir izlemesi vatandaşları da karar almada zorluyor. Dövize endeksi TL mevduatı sisteminin de hayata geçmesiyle doların bir miktar daha aşağı çekilebileceği görüşleri hakim. Altının da bu düşüşe paralel olarak aşağı çekilmesi bekleniyor. NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.

Altın düşmeye devam eder mi? Altın alınır mı yoksa satılır mı? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. Dolarda yaşanan düşüş altın yatırımcısını da etkiledi. Yastık altında altını olan vatandaşlar 650 TL seviyesine kadar düşen altının dalgalı seyir izlemesi vatandaşları da karar almada zorluyor. Dövize endeksi TL mevduatı sisteminin de hayata geçmesiyle doların bir miktar daha aşağı çekilebileceği görüşleri hakim. Altının da bu düşüşe paralel olarak aşağı çekilmesi bekleniyor. NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek yaptığı açıklamada piyasada oluşan olumsuz havanın bir anda dağılmasına neden oldu. Erdoğan döviz kazancına orantılı Türk lirası mevduat hesabının hayata geçirileceğini duyurdu ve dolar bir günde yüzde 30'dan fazla değer kaybetti. Altın da dolardaki düşüşe paralel olarak yüzde 30 değer kaybetti. Dövizlerini satmak isteyenler döviz büroları ve bankalarda kuyruklar oluşturdu. Altın sahipleri de Altın düşmeye devam eder mi? Altın düşüş sürer mi? Altın alınır mı yoksa satılır mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Altın düşmeye devam eder mi?

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dolar ve altın fiyatlarındaki düşüşler için "Kıyım mı var? Bu fragman, yarını izleyelim' ifadelerini kullandı İslam Memiş gün içerisinde "Şimdi her şey zirve yapıyor, eyvallah. Ancak şunu da unutmamak gerek; Bilmediğimiz bir anda hepsi çökecek! O zaman da yüksekten maliyet yapanlarında durumu içler acısı olacak!" paylaşımı yapmıştı

Altın alınır mı yoksa satılır mı?

Elinde altını bulunan vatandaşlar dövize endeksli Türk lirasına geçişi değerlendirebilirler. Dövize endeksli mevduat hesabı ile vatandaşların değer kazanımı garanti altın alınmış oluyor. Buna göre, örneğin 10 bin lirası olan bir yatırımcı yüzde 16 faizle 3 ay sonunda 394 TL faiz geliri elde edecek. Aynı dönemde Dolar kurunun da 10 liradan yüzde 20 artışla 12 liraya çıktığı varsayılırsa, dönem sonunda yüzde 20 artış dikkate alınacak. Bu durumda 2 bin lira faiz olarak hesaba yansıtılacak. 3 ay sonunda vatandaşın TL hesabı 12 bin liraya çıkmış olacak.

Altın düşüş sürer mi?

Dövizde yaşanan düşüş ile birlilte gram altında da gerileme oldu. Ekonomistler dolarin bir miktar daha gerileyebileceği görüşünde. altın fiyatlarında da bir miktar geri çekilme daha görünebilir.

Erdoğan açıkladı piyasa olumlu karşıladı

Kabine Toplantısı sonrası ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi. Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası başlayan hızla düşüşünü sürdürdü ve yüzde 33,2 değer kaybederek 12,2756'ya kadar geriledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.