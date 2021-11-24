Altın düştü mü? Gram altın ne kadar düştü? Altında düşüş devam eder mi? Altının ons fiyatında yaşanan artış ve dolarda yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmıştı. Ancak 24 Kasım Çarşamba günü altında gevşeme yaşandı. Yurt içi dolar fiyatlarında meydana gelen düşüş altın fiyatlarının da düşmesine neden oldu. Altın yatırımcıları çeyrek altın ve cumhuriyet altınında düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Altın düştü mü? Gram altın ne kadar düştü? Altında düşüş devam eder mi? Altının ons fiyatında yaşanan artış ve dolarda yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmıştı. Ancak 24 Kasım Çarşamba günü altında gevşeme yaşandı. Yurt içi dolar fiyatlarında meydana gelen düşüş altın fiyatlarının da düşmesine neden oldu. Altın yatırımcıları çeyrek altın ve cumhuriyet altınında düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

24 Kasım Çarşamba günü dolar kurunda yaşanan gerileme sonrası altın fiyatları da düştü. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altında yaşanan düşüş sonrası altın yatırımcıları Altın düştü mü? Gram altın ne kadar düştü? Altında düşüş devam eder mi? gibi sorulara yanıt arar oldu.

Altın düştü mü?

24 Kasım Çarşamba günü altın fiyatları düştü. Gram altın fiyatı 23 Kasım'da 780 TL seviyesine kadar çıkmıştı. 24 Kasım Çarşamab günü gram altın 660 TL'ye kadar geriledi.

Gram altın ne kadar düştü?

Gram altında 23 Kasım zirvesinden bu yana 120 TL gibi bir değer kaybı yaşandı.

24 Kasım dolar ne kadar düştü?

Dün 23 Kasım'da 13.49 lira ile tarihi zirvesine çıkmıştı. Dolardan kar elde eden vatandaşlar dolarlarını satmaya başladı. Dolar 15.45 itibarıyla 12 liranın da altına düştü. Doalrdaki düşüşün bir miktar daha devam edeceği tahmin ediliyor.

Dolar ne kadar oldu? 24 Kasım

Dolar/TL kurunda düşüş yaşandı. Dolar 24 Kasım'da gerileme seyrine girdi. Dolar dün 13.5 TL seviyesine kadar çıkmıştı. Dolar 24 Kasım'da saat 15.50 sıralarında 11.50 TL seviyesine kadar geriledi.

Dolar düşmeye devam edecek mi?

Dolarda 24 Kasım günü düşüş yaşandı. Dolar uzun süre sonda ciddi bir gerileme seyrine girdi. Bugün yatırım bankalarından gelen faiz artırımı açıklamaları ve BEA'den yapılan üst düzey ziyaret piyasalardaki iyimser havada etkili oluyor.

Altın nedir?

Altın, Au (Latince aurum'dan) sembolü ile gösterilen ve atom numarası 79 olan element. Saf halinde parlak, hafif kırmızıya çalan sarı renkli, yumuşak, sünek ve dövülgen bir metaldir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.

Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.