Altın düştü mü? Altın neden düşüyor? Gram altın düşmeye devam eder mi? Altın fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından hızla yükselişe geçti. Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların etkisi ve savaş riski nedeniyle piyasadan çıkış yapanlar altına ilgiyi artırdı. Savaş şokunun atlatılması ve Ukrayna-Rusya müzakerelerinin yeninden başlaması altının düşmesine neden oldu. 28 Mart Pazartesi günü gram altın fiyatları güne düşüşle başladı. Peki gram altın düşmeye devam edecek mi?

Altın düştü mü? Altın neden düşüyor? Gram altın düşmeye devam eder mi? Altın fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından hızla yükselişe geçti. Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların etkisi ve savaş riski nedeniyle piyasadan çıkış yapanlar altına ilgiyi artırdı. Savaş şokunun atlatılması ve Ukrayna-Rusya müzakerelerinin yeninden başlaması altının düşmesine neden oldu. 28 Mart Pazartesi günü gram altın fiyatları güne düşüşle başladı. Peki gram altın düşmeye devam edecek mi?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının ardından dünya piyasaları büyük bir şok yaşadı.Uluslararası piyasada altın fiyatları hızla yükselmeye başlarken dünya borsları da büyük kayıp yaşadı. 27 Mart Pazartesi günü altında yaşanan yükseliş yerini gerilemeye bıraktı.

Altın düştü mü?

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yükselişine devam ederken bu haftaya düşüşle başladı. Yeni haftada gram altın yatırımcısına sürpriz yaptı. Altın fiyatları 935 TL seviyesinden 9187 TL seviyesine kadar hızlı bir düşüş gösterdi.

Altın neden düşüyor?

Atında yaşanan düşüşün nedeni uluslararası piyasda jeopolitik risklerin hafiflemesi oldu. Dünya piyasalarının da toparlanmaya başlaması altının fiyatlarında düşüş olmasına neden oldu. Bir düğer faktör de Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine yeniden başlanacak olması. İki ülke arasında ateşkes ve barış olasılığının artması altının düşmesine neden oluyor.

Gram altın düşmeye devam eder mi?

Para piyasaları ve altın uzmanı İslam Memiş altın ile ilgili önemli yorumlarda bulundu. Yorumlarının yatırım tavsiyesi olmadığını belirten Memiş şunları söyledi: Pozitif ayrışma zamanı geldi. Emtia fiyatlarında gram altın için 1450 lira, altının ons fiyatında 2150 dolar seviyeleri sanırım bu savaş riskinden dolayı biraz daha erkene çekilmiş olabilir. Yıllık bazda beklediğim bu senaryolar biraz daha erken gerçekleşebilir. Ama dediğim gibi yaptırımlar, diploması tarafındaki açıklamalar vs. birçok tantana piyasalarda artık her geçen gün yeniden fiyatlanacak. O yüzden ay sonuna kadar yaşanabilecek geri çekilmeleri yakından takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu gümüşün gram fiyatı için geçerli, altının gram fiyatı için geçerli, dolar TL kuru için geçerli, diğer yabancı para birimleri için geçerli.

Savaş çığırtkanlığıyla birlikte piyasaların tamamen bozulduğunu, yeni bir fiyatlama içine gireceğini göreceğiz. Putin'in bu açıklaması karşısında yıl içinde piyasaların çok manipüle edileceğini tekrar belirtmek isterim. 2022 yılı çok karışık bir yıl olacak. 2022'de herkes uzun vadeli bir yatırımcı olmak, uzun vadeli bir sepet hazırlamak ve ona göre bir yol belirlemek zorunda. Sert dalgalanmalar göreceğiz. 2022 yılında hiçbir yatırımcıyı kolay kolay oturtturmayacaklarını belirtmek isterim." .