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TIMETURK / EKONOMİ / Altın düştü mü? Altın neden düştü? Merkez’in dolara müdahalesinin ardından altında son durum!

Altın düştü mü? Altın neden düştü? Merkez’in dolara müdahalesinin ardından altında son durum!

Merkez Bankası’nın döviz kurlarına müdahalesinin ardından sabah saatlerinde 778 TL’leri gören gram altın, geriledi. TCMB, döviz kurlarında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde müdahale edildiğini açıkladı.

1 Saat Önce
2021-12-01 14:19:31
Altın düştü mü? Altın neden düştü? Merkez’in dolara müdahalesinin ardından altında son durum!

TCMB'nin müdahalesinin ardından 13.88 TL'lerden 13.38 TL'lere kadar gerileyen doların ardından altın fiyatları da düştü. Gram altın, 778 TL'lerden 738 TL'lere kadar düştü.

ALTIN DÜŞTÜ MÜ? Türk Telekom Reklamı

1 Aralık 2021 Çarşamba gününe 778 TL seviyelerinden başlayan altın fiyatları, TCMB'nin döviz satım hamlesinin ardından 738 TL'ye kadar geriledi.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Döviz kurlarıyla paralel hareket eden altın fiyatları, Merkez Bankası'nın döviz satışının ardından geriledi. Döviz kurlarının düşmesiyle birlikte altın fiyatları da bir düştü.

İŞTE ALTIN FİYATLARI

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Kaynak: finans.mynet.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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