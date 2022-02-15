Altın düşecek mi yükselecek mi? Altın alınır mı? Altın artmaya devam eder mi? Gram altın ne kadar oldu? Gram altın ve ons altın fiyatlarında son günlerde yükseliş yaşandı. Yurt içinde gram altın fiyatı 820 lira seviyesini geçerek 8 ayın zirvesine ulaştı. Küresel çapta risk iştahının arttığı dönemde güvenli liman olarak adlandırılan altına talep artmış görünüyor. Altın almak isteyen ve altını olan vatandaşlar da önümüzdeki günlerde altının düşüp düşmeyeceğini merek ediyor. Peki gram altın düşer mi yoksa yükselir mi? NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.

Altın düşecek mi yükselecek mi? Altın alınır mı? Altın artmaya devam eder mi? Gram altın ne kadar oldu? Gram altın ve ons altın fiyatlarında son günlerde yükseliş yaşandı. Yurt içinde gram altın fiyatı 820 lira seviyesini geçerek 8 ayın zirvesine ulaştı. Küresel çapta risk iştahının arttığı dönemde güvenli liman olarak adlandırılan altına talep artmış görünüyor. Altın almak isteyen ve altını olan vatandaşlar da önümüzdeki günlerde altının düşüp düşmeyeceğini merek ediyor. Peki gram altın düşer mi yoksa yükselir mi?

Altın fiyatları son 8 ayın zirevisini gördü. ABD ile Rusya arasında yaşanan Ukrayna çekişmesi piyasaları da etkilemeye başladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini söyleyen ABD'nin açıklamaları küresel piyasları endişelendirdi. Dünyanın gözü Ukrayna Rusya sınırına odaklanmışken yaşanan gerilm sonrası yatırımcılar güvenli liman olarak adlandırılan altına ilgiyi artırdı. Altın son günlerde yükseliş eğlimine girdi. Gram altın 820 TL seviyesini aşarak 8 ayın zirvesini gördü. Aynı şekilde ONS altın fiyatlarında da son günlerde artış var.

Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın son yaşanan gelişmelerden sonra yükselişe geçti. 15 Şubat'ta 820 TL sınırını aşan gram altın son 8 ayın zirvesini görmüş oldu.

Altın düşecek mi yükselecek mi?

Küresel piyasalarda FED'in faiz artırımı sinyalinden sonra bir tedirginlik oluşmaya başlamıştı. Ardından Rusya-Ukrayna hattında savaş seslerinin yükselmesi ile uluslararası piyasalarda tedirginlik daha da arttı. Son günlerde yatırımcılar güvenli liman olarak adlandırılan altına ilgiyi artırdı. Ons altın fiyatları artışa geçerken ülkemizde de gram altın fiyatı son 8 ayın zirvesine çıktı. Vatandaşlar da altında yükselişin devam edip etmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Bu konuda uzman isimlerden yorumlar geldi.

Altın artmaya devam eder mi?

Ekonomistler Yusuf Kavak altının durumuna dair genel açıklamalarda bulundu. Bigpara'ya konuşan uzman isim Yusuf Kavak ons altın fiyatları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kavak şunları söyledi: "1877 dolar seviyesi üzerinde kalınmadığı sürece; emtia üzerinde yeniden satış baskısı oluşacağını düşünmekteyim. Şayet 1877 dolar üzerinde kapanışlar görülmesi durumunda ise; yukarı yönlü hareketler ivme kazanabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı çıkarsa altın ne olur?

İslam Memiş'ten altına fiyatlarına ve altının geleceğine dari önemli açıklamalar geldi. Memiş “ons altın fiyatının 1823 dolar seviyesinden 1861 dolar seviyesine kadar yükseldiğini gördük. 790 TL seviyesinden 808 TL seviyesine kadar yükselen bir gram altın fiyatı gördük.” Bu fiyatlarda ciddi bir manipülasyon olduğunu düşünen İslam Memiş “ Eğer bu savaş iddiaları gerçekleşirse benim bu yıl için öngördüğüm ons altın fiyatı 2150 dolar, gram altın fiyatında ise 1450 lira tahminim var” iddiasına bulundu.

NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Haberimizde yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi olarak değerlendirlemez. .