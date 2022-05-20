Altın, dolar ve borsada son durum ne, gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 947,5 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1.554 lira, Cumhuriyet altını 6.349 liradan satılıyor. Dolar/TL de, güne yükselişle başlamasının ardından 15,98 seviyelerinde işlem görüyor. Borsa ise güne düşüşle başladı.

Altın ve döviz piyasasında yükseliş sürerken, borsada ise oklar aşağı yönde...

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,95 artışla 940,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 947,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.554 lira, Cumhuriyet altını da 6.349 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "ekonomide yumuşak iniş" için gereken her şeyi yapacakları sinyalini vermesinin ardından dün yüzde 1,36 yükselişle günü 1.841,6 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.844,9 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmelerin, daha agresif merkez bankaları ve büyüme odaklı endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu ifade etti.

Yatırımcıların riskli varlıklardan güvenli limanlara yönelimi sürerken, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin de olduğuna işaret eden analistler, Çin Merkez Bankası'nın 5 yıllık referans kredi faizini yüzde 4,60'tan yüzde 4,45'e indirmesinin küresel ölçekte piyasaları desteklediğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Dolar/TL'de de yükseliş sürüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 15,98 seviyelerinde işlem görüyor.

Yurt içi piyasalarda dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işlem gerçekleştirilmezken, uluslararası piyasalarda düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 15,8824'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,6 artışla 15,9760'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 16,8980'den, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 19,9420'den satılıyor.

Dolar endeksi dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,9 gerileyerek 102,9 ile iki haftanın en düşük seviyesinden kapanmasının ardından, bugün yatay seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise 1,06'nın üzerine çıkarak iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 1,0570 seviyesinde dengelendi.

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmelerin, merkez bankalarının faiz artırımları sürecinde daha agresifleşebileceği ve ekonomileri resesyona sürükleyebileceği endişelerinin gündemde kalmasına neden olduğunu söyledi.

Yatırımcıların riskli varlıklardan güvenli limanlara yönelimi sürerken, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin dolar endeksindeki son düşüşte etkili olduğunu aktaran analistler, Çin Merkez Bankası'nın 5 yıllık kredi faiz oranlarında sürpriz büyüklükte indirime gitmesinin de risk iştahını desteklediğini kaydetti.

Korku ortamı yatışana kadar döviz ve pay piyasalarındaki oynaklığın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Borsa ise güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 0,16 azalışla 2.389,71 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,90 puan ve yüzde 0,16 değer kaybederek 2.389,71 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,10 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,28'le bilişim, en çok kaybettiren yüzde 0,55'le gıda, içecek oldu.

Yurt içi piyasalarda dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işlem gerçekleştirilmezken, BIST 100 endeksi çarşamba günü yüzde 0,05 azalışla 2.393,61 puandan kapandı.

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmelerin, daha agresif merkez bankaları ve büyüme odaklı endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu ifade etti.

Yatırımcıların riskli varlıklardan güvenli limanlara yönelimi sürerken, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin de olduğuna işaret eden analistler, Çin Merkez Bankası'nın 5 yıllık referans kredi faizini yüzde 4,60'tan yüzde 4,45'e indirmesinin küresel ölçekte pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi. .