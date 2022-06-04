Altın, dolar ve borsa haftayı nasıl kapattı?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,31 puan azalarak 2.601,25 puandan kapandı. Bu hafta dar bir fiyat aralığında seyrine devam eden dolar/TL kuru haftayı 16,43 liradan kapattı. Ons altının fiyatı ise bin 853 dolar seviyesinde kaldı. Öte yandan Gram altın haftayı 988,96 liradan, çeyrek altın ise 1628.24 liradan kapattı.
2022-06-04 13:08:31
BIST 100 endeksi, güne 9,66 puan ve yüzde 0,37 kazanımla 2.611,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.591,47, en yüksek 2.623,17 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 azalışla 2.601,25 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,39, hizmetler endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 2,19 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,85 puan ve yüzde 0,37 düşüşle 2.889,70 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 60'ı geriledi. SASA Polyester, Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ONS VE GRAM ALTIN
Altının onsu, uluslararası piyasalarda Türkiye saatiyle gün sonu 1.853,05 dolardan işlem gördü.
Gram altın haftayı 988,96 liradan, çeyrek altın ise 1628.24 liradan kapattı.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü perşembe günkü kapanışa göre 1,80 kazanımla 993 bin liradan tamamladı.
TAHVİL VE BONO PİYASASI
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,12'den, bileşik getirisi de yüzde 25,57'den gerçekleşti.
DÖVİZ KURU
Hafta başından bu yana dar bir fiyat aralığında seyreden dolar/TL kuru 16,43 liradan haftayı kapattı.
Euro haftanın son gününde 17.5968 liradan, İngiliz Sterlin'i ise 20.5098 liradan haftayı kapattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 16,4650 lira, satışta 16,5310 lira olarak açıkladı. TCMB, perşembe günkü efektif kurunu alışta 16,4275 lira, satışta 16,4933 lira olarak belirlemişti.
BRENT PETROL
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,36 yükselişle 119,15 dolardan haftayı kapattı. .
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