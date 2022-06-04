Altın, dolar ve borsa haftayı nasıl kapattı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,31 puan azalarak 2.601,25 puandan kapandı. Bu hafta dar bir fiyat aralığında seyrine devam eden dolar/TL kuru haftayı 16,43 liradan kapattı. Ons altının fiyatı ise bin 853 dolar seviyesinde kaldı. Öte yandan Gram altın haftayı 988,96 liradan, çeyrek altın ise 1628.24 liradan kapattı.