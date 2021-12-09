Altın dar bantta sıkıştı! Gram altında son durum ne?

Altın fiyatlarında bugün yatay bir seyir izleniyor. Bu hafta genel olarak dar bantta işlem gören ons altında yarın ABD’de açıklanacak enflasyon verisi sonrası yön belli olacak. Peki gram altında son durum ne? İşte detaylar…

Ons altında bu hafta fiyat aralığı dar bantta sıkıştı. Güney Afrika'da ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni varyant Omicron'a yönelik endişeler altın yatırımcıları tarafından önemle takip ediliyor.

Öte yandan küresel risk tehdidi de altın fiyatlarını baskılıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ve ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği görüşme piyasaları yakından ilgilendiriyor. Biden'ın Putin'i Ukrayna'ya saldırganlık devam ederse ekonomik yaptırımlar konusunda uyardığı belirtildi.

GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Cuma (yarın) günü ise altın yatırımcıları ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.8 oranında artması bekleniyor. TÜFE ekim ayında yüzde 6.2 yükselmişti.

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ve Fed yetkilileri her seferinde istihdam ve enflasyon hedefine yönelik kararlı söylemlerini yineliyor. ABD'de enflasyonun halen yüksek seviyede olması ve son işsizlik rakamlarının düşüşe geçmesiyle birlikte Fed'in sıkı para politikasına gidebileceği belirtiliyor.

ONS ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

Bu hafta 1800 dolar pivot seviyenin altında işlem gören ons altın, enflasyon verisi öncesi sakin bir seyir izliyor.

Güne 1786 dolardan başlayan ons altın, şu dakikalarda 1786 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1782 dolar, en yüksek ise 1787 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Son haftalarda dolar kurunda gerçekleşen yükselişin etkisiyle primli seyir izleyen gram altın yurt içi piyasalarda yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

Haftanın ilk işlem gününde 795 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gram altın, çarşamba günü ise primli bir seyir izleyerek 784 liradan kapandı.

Bugüne ise 784 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 788 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 781 lira, en yüksek ise 788 lira seviyeleri görüldü.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.