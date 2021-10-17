Altın bu hafta yatırımcısını sevindirdi

Küresel çapta enflasyonist eğilimin yükselmesi altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı çarşamba günü ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarının ardından tırmanışa geçti. Bu durum yurt içinde ise gram altını da etkiledi.

Altın ve döviz piyasası son 1 hafta içerisinde gösterdiği fiyat hareketleriyle oldukça hareketli bir seyir izliyor. Özellikle küresel çapta tedarik zincirindeki sıkıntılar ve arz kısıntıları sebebiyle doğal gaz ve petrol fiyatlarının tırmanışa geçmesiyle birlikte Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan enerji krizi, emtia fiyatlarının yükselişe geçmesinde rol oynadı.

Küresel enerji fiyatlarının artışa geçmesiyle enflasyonist beklentiler arttı ve bu durum güvenli liman olan altına talebi artırdı.

ONS ALTIN BU HAFTA KAZANDIRDI

Hafta ortasında ise ABD'den gelen enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı. ABD'de enflasyonun 13 yılın zirvesindeki yerini korumasıyla ekonomik toparlanmaya ilişkin beklentiler azaldı ve altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketlenme hız kazandı.

Haftanın ilk işlem gününe 1757 dolardan başlayan ons altın, hafta ortasında ABD'de açıklanan enflasyon rakamlarının ardından 1797 doları aştı. Perşembe günü 1801 doları gören ons altın, ekim ayı itibarıyla en yüksek fiyat seviyesine ulaştı.

Haftanın son işlem gününde ons altın, kazançlarının bir kısmını silerek günlük bazda yüzde 1.65 oranında azalışla 1768 dolardan kapandı.

Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ise ons altın, yüzde 0.6 oranında değer kazandı.

GRAM ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI

Haftanın ilk işlem gününe 506 liradan başlayan gram altın, dolar kurundaki yükseliş ve ons altında görülen fiyat hareketleriyle birlikte genel olarak primli seyir izledi.

Çarşamba günü ons altının 1797 doları aşmasından destek bulan gram altın, 528 lira seviyesine kadar yükseldi.

Perşembe günü 531 liraya kadar yükselen gram altın, haftanın son işlem gününde ise kazançlarının bir kısmını sildi. Cuma günü gram altın yüzde 0.73 oranında düşüşle 526.8 lira seviyesinden kapandı.

Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ise gram altının spot fiyatı yüzde 4'e yakın değer kazandı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,96 kazançla 525,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,94 artışla 3.481,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 818,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 850,00 liraya çıktı.

Altın hafta sonu kapanış fiyatları:

DOLAR VE EURO PRİMLİ SEYRETTİ

Öte yandan bu hafta ABD doları yüzde 2,89 değer kazanarak 9,1950 liraya, euro da yüzde 3,24 artarak 10,6710 liraya yükseldi.

Kaynak: Milliyet Gazetesi

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