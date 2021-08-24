Altın 17 gün sonra kritik eşiği aştı

Son günlerde gösterdiği fiyat hareketleriyle yatırımcısının merakla takip ettiği ons altın, çok kritik bir eşik olan 1800 dolar seviyesini aştı.

Son günlerde gösterdiği fiyat hareketleriyle yatırımcısının merakla takip ettiği ons altın, çok kritik bir eşik olan 1800 dolar seviyesini aştı. Dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeler ve koronavirüs yayılım hızındaki artış güvenli liman altında fiyatların yukarı yönde seyretmesine neden oluyor. Bu gelişmeler gram altın fiyatlarını da etkilerken, yatırımcılar altın fiyatlarında yönün ne olacağını merakla bekliyor.

ABD'den gelen mesajların etkisi ile birlikte dalgalı seyrin hakim olduğu ons altın, haftanın ilk işlem gününde kritik eşik olan 1800 dolar seviyesinin üzerine tırmanarak 6 Ağustos tarihinden bu yana ilk kez bu seviyenin üzerine çıktı.

ALTINDA KRİTİK EŞİK AŞILDI

Son 17 gün içerisinde 1800 dolar seviyesinin altında işlem gören ons altın, geçtiğimiz gün en yüksek 1809 dolar seviyesine kadar yükselerek kayıplarını telafi etmiş oldu.

Bugün sabah saatleri itibarıyla ons altın, dünkü kapanışa göre 1802 dolar seviyesinde işlem görürken ons altındaki güçlenmeden destek bulan gram altın ise 488 lira seviyesinde yatay seyrediyor. Aynı saatlerde sakin seyrin hakim olduğu dolar/TL ise 8.43 lira seviyesinde işlem görüyor.

GÖZLER FED'DEN GELECEK MESAJLARA ÇEVRİLDİ

Perşembe günü ABD'de gerçekleştirilecek olan Jackson Hole sempozyumu ve cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması bu hafta altın ve doların seyrini belirleyecek kritik gelişmeler olarak göze çarpıyor.

Bu gelişmelerle birlikte altın ve dolar fiyatlarında yön nasıl olacak? Altında yükseliş sürecek mi? Yatırımcıların merakla takip ettiği gelişmeleri Prof. Dr. Sefer Şener Uzmanpara'ya değerlendirdi:

“Geçtiğimiz gün ABD tahvil faizlerindeki ve dolar endeksindeki geri çekilme beraberinde altının ons fiyatının da güçlenmesine sebep oldu.

Aynı şekilde pandemi ile ilgili beklentiler, yeniden bazı noktalarda tedirginliğin artması, aşılamalara rağmen özellikle ABD'de vaka sayılarının artıyor olması diğer taraftan geçici ve sınırlı da olsa emtia fiyatlarındaki yükseliş, ham madde fiyatlarındaki yükseliş altına olan talebi artırmaya başladı.

‘ALTININ ONS FİYATINI YUKARIYA TAŞIYABİLİR'

Güvenli liman olarak görülen altın, talep görmeye başladı. Diğer taraftan perşembe günü başlaması beklenen ABD'deki Jackson Hole konferansları ve varlık alımlarının sonlandırılmasının biraz daha erkene çekilebileceği yani 2022 yılı içerisinde varlık alımlarının azaltılabileceği beklentisi, diğer taraftan ABD'deki enflasyon beklentileri ve bu beklentilerle ilgili Fed'in vereceği mesajlar bu hafta içerisinde altının ons fiyatını biraz daha yukarı taşıyabilir.

ONS ALTIN İÇİN BU SEVİYELER KRİTİK

Aynı şekilde küresel çapta merkez bankaları düzeyinde hala altın talebinin sınırlı da olsa devam ediyor olması ve diğer taraftan küresel konjonktürün daha tedirgin hale gelmesi altının ons fiyatını yükseltiyor.

Ancak gördüğümüz kadarıyla 1700 dolar alt bant ve 2000 dolar üst bant olmak üzere 300 dolarlık seviyede ons altın hareket etmeye devam edecek.

Özellikle Fed'in vereceği mesajlar ve önümüzdeki dönemde pandeminin alacağı gelişme süreci ons altının fiyatını belirleyecek önemli unsurlardan bir tanesidir.

Diğer taraftan yeşil mutabakat çerçevesinde 2030 yılına doğru karbon emisyonlarının düşürülmesi için katlanacak maliyetler ve küresel ticaret hacimlerindeki değişmeler uzun vadede altının ons fiyatını belirleyecek unsurlar arasındadır.

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Dolarla ilgili olarak da dolar endeksi bilinen para birimleri karşısında son birkaç gündür değer kaybediyor. Aynı zamanda gelişen ülke para birimleri karşısında da değer kaybediyor. Bunda en önemli unsur hem ABD'deki tahvil faizleri hem de ABD'deki enflasyon beklentileri doların geri çekilmesinde etkili oluyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.