DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
VakıfBank’tan Dolar/TL açıklaması
AK Parti ilçe başkanlığı önüne bırakılan kutudan patlayıcı çıktı
Antioksidan nedir?
Kefaretin anlamı nedir? Ne için kefaret verilir?
Tarımsal destek ödemeleri başladı
Gut hastalığı neden oluyor?
İstanbul'da ulaşıma zam
2022 taksi kısa mesafe ücreti ne kadar? İstanbul taksi 2022 açılış ücreti kaç TL?
Alternatif Bank’tan Dolar/TL açıklaması
Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk dava şartı oluyor
Taliban 1895 üyesini görevden aldı
İETT ücreti zam mı geldi? Aylık (mavi kart) abonman İstanbulkart tam ve öğrenci ne kadar oldu? Öğrenci aylık zam geldi mi?
Aç karnına spor yapmak zayıflatıyor mu?
Batman namaz vakitleri nelerdir?
İETT'ye zam mı geldi? İETT aylık abonman zam mı geldi? İETT aylık öğrenci zam mı geldi?

TIMETURK / EKONOMİ / Alternatif Bank’tan Dolar/TL açıklaması

Alternatif Bank’tan Dolar/TL açıklaması

Alternatif Bank, 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' hesabını kullanıma sunduğunu duyurdu.

34 Dakika Önce
2021-12-24 16:59:57
Alternatif Bank’tan Dolar/TL açıklaması

Şirketten yapılan açıklamada, "Alternatif Bank, birikimlerini Türk Lirası olarak değerlendirirken kur riskine karşı korunmak isteyen müşterileri için 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' hesabını kullanıma sundu. 3 aydan 12 aya kadar değişen vadelerle ve avantajlı faiz oranlarıyla Alternatif Bank şubelerinden açılabilen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı ile ilgili ayrıntılı bilgiye bankanın web sitesinden ulaşılabiliyor." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş