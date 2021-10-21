Altcoinler coştu

Bitcoin'e alternatif üretilen kripto para birimi Altcoin piyasasında hareketlilik sürüyor. 20 Ekim 2021 Çarşamba itibarıyla son 24 saatte en çok değerlenen altcoin ise yüzde 31,63 ile OKB (OKB) oldu ve altcoin'in toplam piyasa değeri 1.531.710.601 dolara ulaştı.

20 Ekim 2021 Çarşamba günü itibarıyla CoinGecko verileri, kripto para ekosisteminde toplam coin adedini 9881 şeklinde gösteriyor. Verilerde ayrıca, aktif olarak işlem gören kripto para borsası adedi ise 508 olarak açıklanmış.

Kripto para ekosisteminin en büyük ismi konumunda bulunan Bitcoin, toplam piyasa değeri açısından da önde yer alıyor. Aşağıdaki tabloda, toplam piyasa değeri bakımından kripto para ekosistemine hakimiyet oranlarını görebilirsiniz.

Kripto para piyasasının toplam değeri 2 trilyon 759 milyar 259 milyon 544 bin dolar olarak hesaplanıyor. 24 saatlik işlem hacmi 134 milyar 814 milyon 625 bin 727 dolar şeklinde kaydedildi.

20 Ekim 2021 Çarşamba itibarıyla Ethereum ağındaki Gas ücretleri 91 gwei olarak açıklandı.

İlk 20 sıradaki altcoin'lerden en çok kazandıranlar

Piyasa değerine göre ilk 20 sırada yer alan kripto para birimleri arasında en yüksek günlük artışı Terra (LUNA) yakaladı.Terra, son 24 saatte yüzde 18,98 oranında yükselerek 43,07 dolar seviyesine ulaştı.

Solana (SOL) yüzde 12,88 günlük yükseliş elde ederek 173,65 doları gördü. Son 24 saat içinde artış yakalayan bir başka isim olan Litecoin (LTC), yüzde 11,39 oranındaki ivmelenme sonunda 206,99 dolardan alıcı buldu.

Yüzde 10,34 yükselen Polkadot (DOT) 44,91 dolar fiyata ulaşırken Avalanche (AVAX), 24 saatte yüzde 8,90 oranındaki artışının ardından 61,08 dolardan el değiştirdi.

TOP 5 - 24 saatte en çok kazandıran altcoin'ler

20 Ekim 2021 Çarşamba itibarıyla son 24 saatte en çok değerlenen altcoin yüzde 31,63 ile OKB (OKB) oldu ve altcoin'in toplam piyasa değeri 1.531.710.601 dolara ulaştı.

24 saatte en çok değerlenen ikinci altcoin ise yüzde 18,98 ile Terra (LUNA) olarak kayda geçti. Yüzde 18,67 oranında yükselen Huobi Token (HT) diğer iki ismi takip etti.

Paylaşılan verilere göre, yüzde 17,98 oranında yükseliş yakalayan Enjin Coin (ENJ) ve hemen ardından yüzde 14,76 artan Nexo (NEXO) coin'leri listede yer alan diğer isimler oldu.

Kaynak: borsagundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.