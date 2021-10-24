Altcoin yatırımında nelere dikkat edilmeli?

Altcoin yatırımlarından kazanmak isteyenlerin veya zarar etmek istemeyenlerin kesinlikle bilmesi gereken bazı bilgiler vardır. Öncelikle orijinal mi, çalıntı mı dikkat edilmesi gerekiyor.

Altcoin yatırımlarından kazanmak isteyenlerin veya zarar etmek istemeyenlerin kesinlikle bilmesi gereken bazı bilgiler vardır.

Öncelikle altcoin, Bitcoin dışındaki tüm kripto paralara verilen genel bir isimdir. Bitcoin'in başarısının ardından piyasaya sürülmüş olan alternatif kripto paralardır.

Yatırım yapacağınız altcoinler için öncesinde ciddi bir araştırma yapmanız gerekir. Araştırmalarınızda güvendiğiniz kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Bununla birlikte yatırım yapmak istediğiniz altcoinin White Paper'ı var mı, varsa kesinlikle incelemeniz gerekmektedir. White Paper'ın amacı; ilgili coin hakkında hizmeti, teknolojisi veya metodolojisi hakkında daha fazla bilgi vermektir.

Orijinal mi, çalıntı mı dikkat edilmesi gerekir.

"Altcoin ekibinde kimler var, daha önceden tecrübeye sahipler mi?" gibi sorularla araştırmanıza devam edebilirsiniz.

"Altcoin miktarı nedir, önceden belirli miktarda üretilmiş mi yoksa madencilik ile mi üretilecek?" soruları araştırmanıza yardımcı olacak soruların başında gelmektedir.

Yatırıma başlamaya karar verdiyseniz başlangıç fiyatı nedir? Maksimum ulaşabileceği bir fiyat öngörüsü var mıdır? Ve hangi borsalarda işlem görmektedir?

Altcoinin planlanmış bir coin burn (coin yakma) takvimi var mı? Coin burn, belirli sayıda coinin kullanılmaz hâle getirilmesiyle var olan coin sayısının azaltılması ve böylece mevcutların fiyatını artırmaya yönelik bir olaydır.

Geliştirici ekibi tarafından yenilikleri sık sık paylaşılıyor mu? Şeffaf bir şekilde her şey duyuruluyor mu? Olumsuz gelişmeler bile olsa onu giderecek çalışmayı yapıyorlar mı? Dikkat edilmesi gerekenler arasında.

Yapmış olduğunuz yatırımda ilgili altcoinin BTC olarak değerini temel alın. Altcoinin dolar karşısında değeri sizi yanıltabilir. Kazanç sağladığınızın göstergesi ilgili altcoinin BTC olarak fiyatının artmasıdır yani satışını gerçekleştirdiğinizde elinize geçecek BTC miktarı sizin kazancınızı gösterir. BTC dolar olarak arttığında ve elinizdeki altcoin BTC olarak arttığında çifte kazanç elde etmiş olursunuz.

Altcoinler zaman zaman BTC olarak değerini kaybetmektedirler. Hemen paniğe kapılarak satış yaparsanız zarar edersiniz. Unutmayın ki yatırım yaptığınız ve güvendiğiniz altcoininizi satana kadar zarar etmemişsinizdir. Eğer ki fiyatı çok düşüş gerçekleştirirse sizin için tekrardan alım fırsatı elinize geçmiş olur.

Yapmış olduğunuz araştırma ve yatırımınızı desteklemek için kripto paralar hakkındaki haberleri güncel bir şekilde takip etmeniz gerekir. Unutmayın ki kripto para piyasası 7 gün 24 saat aktiftir.

Kripto para piyasasının hareketli olmasından dolayı düşüşlerde ya da çıkışlarda panik hareketlerden uzak durmanız gerekmektedir. Öncelik olarak büyük hareketlerin sebebini araştırdıktan sonra işlemlerinizi yapmanız gerekmektedir. Yapacağınız yatırım için riskleri göz önünde bulundurarak işlemlerinizin hacmini belirlemenizi tavsiye ederiz.

Kaynak: icrypex.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.