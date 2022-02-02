Alpin Çorap’ta işçiler kazandı

İstanbul Beylikdüzü’ndeki Alpin Çorap'ta işverenin düşük zam teklifine karşı üç vardiya iş durduran işçilerin zam talebi kabul edildi. Tüm işçilere 2 bin 500 lira zam yapılacağı ve eyleme katılanların işten atılmayacağının bildirilmesi üzerine işçiler işbaşı yaptı.

Türkiye'nin birçok şehrinde işverenlerin düşük zam teklifine karşı işçilerin başlattığı mücadeleler sürüyor.

İstanbul Beylikdüzü'ndeki Alpin Çorap'ta işverenin düşük zam teklifine karşı üç vardiya iş durduran işçilerin mücadelesi mutlu sonla noktalandı.

Gece saat 03.00'te fabrikaya gelen Alpin Çorap'un sahibi, işçi temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmede tüm talepleri kabul etti.

Tüm işçilere 2 bin 500 lira zam yapılacağı ve eyleme katılanların işten atılmayacağının bildirilmesi üzerine işçiler işbaşı yaptı.

BİRLEŞEN İŞÇİLER YENİLMEZLER

Ardından direnen işçiler, 24 saatin ardından yüzde 70 zam aldıklarını duyurdular. Birlikte direnip birlikte kazanan işçiler zaferin ardından fabrikadan da birlikte, toplu şekilde ayrıldı. Sosyal medya üzerinden haberi duyuran işçiler, “Birleşen işçiler yenilmezler.” mesajını paylaştı.

"MÜCADELE BAŞKA FABRİKALARDA DA SÜRÜYOR"

Fabrikada örgütlü Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası'ndan (DERİTEKS) yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Bir süredir sendikamıza üyeliklerin devam ettiği ve iki bine yakın işçinin çalıştığı ALPİN ÇORAP'ta işçiler üretimden gelen güçlerini kullandı. İşçiler sabah saatlerine kadar süren pazarlıklarda taleplerinde başarıya ulaştı ve ALPİN ÇORAP'ta 2.500 TL zam alındı.

Birçok işyerinde devam eden benzer eylemlerde çorap işçileri mücadelelerinin başka fabrikalarda da sürdürüyor. Bu mücadelede başta kazanım elde eden ALPİN ÇORAP işçilerini kutluyor ve diğer fabrikalarda devam eden mücadelelerde örnek olacağına inanıyoruz. Birleşen işçilerin onları daha güçlü kıldığını ve taleplerini hayata geçirmede önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz çorap işçisinin bu süreçte sendikalaşması önemli bir mihenk taşı olmuştur. Sendikalaşma ile birlikte işçiler daha da güçlenmiştir. Şimdi çorap işçisinin elde ettiği bu kazanımları koruyabilmesi ve hatta büyütmesi de aynı derecede önemlidir. Bu mücadelenin uzun vadeli ve kalıcı bir kazanıma dönüşmesi sendikal mücadelenin de kazanımla sonuçlanması ile oluşacaktır. Bu doğrultuda çorap sanayisinde sendikal mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

YEMEKSEPETİ KURYELERİ DE İZMİR'DE KONTAK KAPATTI

Öte yandan Bbr süredir aldıkları düşük maaş zamlarına karşı eylemler yapan moto kuryeler İstanbul'un ardından bu kez İzmir'de kontak kapattı.

Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Yemeksepeti ve Banabi kuryeleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hak kayıplarının giderilmesini istediklerini söyleyerek “Sefalet ücretini kabul etmiyoruz” dedi ve talepleri yerine getirilene kadar kontak kapatma eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.

Yemeksepeti ve Banabi kuryeleri adına açıklama yapan Fethi Öcal, “Performans adı altında baskıyla karşı karşıyayız. Açıklanan zamlı maaşlarımız eriyor, bahşişlerimize bile göz koyulmuş durumda. Bugün olumsuz hava koşulları sebebiyle değil, işçilerin direnişi sebebiyle hiçbir yere sipariş götürmüyoruz. Bizlerden asgari ücretle çalışmamızı istiyorlar. Türkiye'nin en büyük online yemek siparişi firması olan ve pandemide kazancını üçe beşe katlayan Yemeksepeti'nin bize reva gördüğü sefalet ücretini kabul etmiyoruz. Sabahtan akşama kadar kira ve fatura için çalışmak istemiyoruz. Siparişe götürdüğümüz ürünleri kendi evimize alamıyoruz. Artan zamlar karşısında maaşımıza yapılan zammın kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz. Taleplerimiz yerine getirilene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Vatandaşları da Yemeksepeti'ni boykot etmeye çağırıyoruz” dedi.

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