Almatı Havalimanı uçuşlara açıldı mı? Kazakistan'a uçuşlar başladı mı? Kazakistan normale döndü mü?

Kazakistan'a hangi hava şirketleri uçuyor? THY Kazakistan'a uçuyor mu? Kazakistan'da yaşanan sokak gösterilerinin boyutu bu ülkeye gitmek isteyen yolcuları da meraklı bir bekleyişe sevk etti. İşte bölgedeki durum ve Kazakistan Almatı Havalimanı uçuşuna dair ayrıntılı bilgiler....

Kazakistan'da yaşanan sokak gösterilerinin boyutu bu ülkeye gitmek isteyen yolcuları da meraklı bir bekleyişe sevk etti. İşte bölgedeki durum ve Kazakistan Almatı Havalimanı uçuşuna dair ayrıntılı bilgiler....

TAV Havalimanları tarafından işletilen Almatı Havalimanı gerekli kontrollerin tamamlanmasıyla bu sabah uçuşlara açıldı.Kazakistan'daki olaylar sırasında 5 Ocak akşamı güvenlik gerekçesiyle uçuşlara kapatılan Almatı Havalimanı, bugün yeniden uçuşlara açıldı. Havalimanı ilk etapta sabah 08:00 ve akşam 21:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kazakistan'da durum normale döndü mü?

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Tarihi ve kültürel bağlarımız nedeniyle bizim için ayrı bir önemi olan Kazakistan'da barışçıl bir şekilde başlayan gösterilerin yönetimin olumlu yaklaşımına rağmen ilerleyen günlerde şiddet eylemlerine dönmesini üzüntüyle izledik. Mayıs ayından bu yana işlettiğimiz, ülkenin ticari ve kültürel başkentinin ana giriş kapısı Almatı Havalimanı da şiddet eylemlerinin hedefi oldu.

Kazakistanlı yetkililerle işbirliği içinde yolcularımızın ve çalışanlarımızın güvenliğini sağladık. Güvenlik güçlerinin düzeni sağlamasıyla birlikte de havalimanını yeniden operasyona açmak üzere çalışmalara başladık ve gerekli izinlerin de alınmasıyla bu sabah itibariyle havalimanını uçuşlara açtık. Orta Asya'nın coğrafi ve ekonomik olarak en büyük ülkesi olan Kazakistan'ın geleceğine inanıyoruz. Ülkede gündelik hayatın normalleşmesiyle birlikte uçuş trafiği de hızla toparlanacaktır” dedi.

Hangi uçuşlar yapılıyor?

Almatı Havalimanı'nda uçuşların başlamasıyla Air Astana, Flydubai, Scat, Qazakair ve Nordwind havayolları sabah saatlerinde uçuşlarını gerçekleştirdi.

Ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu Air Astana'nın ana üssü olan Almatı Havalimanı, 2021'de 6,1 milyon yolcuya hizmet verdi. Pandemiye karşın hızlı bir şekilde toparlanan yolcu trafiği 2019'un yüzde 94'üne ulaştı.Bek Air, SCAT Airlines ve Qazak Air de havalimanını üs olarak kullanıyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus'un İstanbul ve Almatı arasında düzenli direkt uçuşları bulunuyor. Yolcu trafiğinin yaklaşık yarısını Air Astana üstlenirken kargoda ilk sırada THY yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.