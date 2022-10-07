Almanya merkezli inşaat şirketi Türkiye'ye geliyor

Akıllı ve sürdürülebilir binalara ilgi artarken, 20 yıldır Almanya’da yaşayan Salih Sönmez; inşaat, emlak, ithalat, ihracat ve proje üretimi alanlarında hizmet veren şirketi Einz A Group aracılığıyla, Avrupa’daki çalışma modellerini Türkiye’ye taşımaya hazırlanıyor. Almanya merkezli şirket, Türkiye pazarına daha sağlam ve sürdürülebilir yapılar kazandırmayı hedefliyor.

Emlak, lojistik, ithalat, ihracat ve proje üretimi alanlarında hizmet veren Almanya merkezli Einz A Group'un inşaat kolu olan Einz A Home ile Türkiye pazarına gireceğini duyuran Salih Sönmez, ülkesine daha sağlam ve sürdürülebilir yapılar kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'ye yeni bir kentsel yapılaşma modelini getireceklerini belirten Einz A Group Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sönmez, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“16 yıldır Almanya'nın Hannover kentinde faaliyet gösterdiğimiz Einz A Group olarak inşaat, emlak, ithalat, ihracat ve proje üretimi alanlarında hizmet veriyoruz. Bu sektörlerdeki çalışmalarımıza her geçen gün bir yenisini ekleyerek farklı alanlarda başarılara imza atıyoruz. Uygulamalarımızı ve çalışma modelimizi globalleştirme vizyonuyla çıktığımız yolculukta, Türkiye pazarında da yer almaya karar verdik. Kent nüfusunun her geçen gün artmasıyla bölge bazlı yeniliğe giden Türkiye'deki faaliyetlerimizle hem ülke ekonomisine katkıda bulunmayı, hem de daha sağlam ve sürdürülebilir yapılar inşa ederek uzun vadede yeşil yapı dönüşümü başlatmayı hedefliyoruz.”

Projelerinin modern yapılaşma, özgün tasarım ve kaliteli işçilik nitelikleriyle insanların yaşam alanlarını iyileştirerek sürdürülebilir kılacaklarını belirten Sönmez,“Türkiye hem bir deprem ülkesi olduğu için hem de büyükşehirlere göç oranları yükseldiği için kentsel dönüşüm artık bir mecburiyet haline geldi. Bu süreçte yıkılarak yenisi yapılan yapıların yaşları 20 - 25 bandında değişiyor. Bir binanın bu kadar kısa sürede yenilenme ihtiyacı duyması, yapılardaki işçiliğin de yetersiz kaldığını işaret ediyor. Kalite ve güvenliği esas alarak Türkiye'de kendi tasarlayacağımız yeni yapı modellerini hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

YEREL PAZARDAN GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYORLAR

Alman kalitesiyle geliştirecekleri projelerde ABD ve Avrupa'nın yapım modellerini uygulayacaklarının altını çizen Sönmez, “Başlangıç için seçtiğimiz İstanbul, İzmir ve Bodrum'dan kat karşılığı arsa, otel ve villa projelerinin yanı sıra yatırımcı olmak isteyen kişi ve kurumlardan teklifler alıyoruz. Bu teklifleri değerlendirme aşamasındayız. Elbette bu işle ilgilenenlerin çoğu bunu ticari kaygılarla yapıyor. Fakat biz insanların sürdürülebilir, güvenli ve ferah alanlarda yaşamalarını önceliklendiriyoruz. Üstelik yalnızca inşaat alanında da çalışma yapmakla sınırlı kalmıyor, deneyimli ekibimizle birlikte proje alanlarında müşterilerimiz için en uygun mülkü buluyor, ithalat ve ihracat gibi alanlarda da danışmanlık hizmeti veriyoruz” dedi.

TÜRKİYE'DEKİ İŞ İNSANLARI İLE VAKIF KURARAK SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI YAPACAKLAR

Bu süreçte müşterileriyle farklı alanlarda uzun vadeli iş birliklerine imza atmayı amaçladıklarını aktaran Sönmez, Türkiye'de hayata geçirecekleri diğer projeler hakkında da şu bilgileri paylaştı:

“İnşaat faaliyetlerimizin yanı sıra Türkiye'nin önde gelen iş insanlarının ve cemiyetin birçok önemli isminin yer alacağı bir vakıf kuruyoruz. Vakıfta, kadına şiddet, hayvan hakları ve yoksul öğrencilere eğitim desteği gibi konulara odaklanmayı amaçlıyoruz. Vakfımızda hayata geçireceğimiz faaliyetlerin yalnızca ülkemizle sınırlı kalmaması için Avrupa ülkelerindeki liderle de görüşüyoruz. Bu sayede Avrupa'nın birçok yerinde şube açarak çalışma ve kampanyalarımızdan elde ettiğimiz maddi, manevi birikimleri coğrafya fark etmeksizin desteğe ihtiyaç duyan herkese ulaştıracağız. Gelecek dönemde geliştireceğimiz fikirlerle de yalnızca yapı değil, tıpkı vakıfta olduğu gibi toplum yararına da birçok çalışma gerçekleştireceğiz.”