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TIMETURK / EKONOMİ / Almanya'dan Ziraat Bankası'na ceza

Almanya'dan Ziraat Bankası'na ceza

Alman Bankacılık Denetleme Kurulu (BaFin), Ziraat Bankası’na ceza kesti.

2 Saat Önce
2021-08-28 17:47:18
Almanya'dan Ziraat Bankası'na ceza

Merkezi Almanya'nın Frankfurt Kenti'nde bulunan Ziraat Bankası'na (Ziraat Bank International AG) kısıtlamalar getirildi ve ağır para cezası kesildi.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre Türkiye'den sırayla gönderilen 4 genel müdürü de reddeden BaFin, bir açıklama yayınladı. Gizlilik kuralları gereği bankanın adı açıklanmadı ancak bu cezaların, bir süre önce BaFin tarafından denetlenen Ziraat Bank International AG'ye verildiği biliniyor.

BaFin'in 26 Ağustos 2021 tarihli kararlarının, Almanya tarihinde şu ana kadar hiçbir banka için verilmemiş kararlar olduğu görülüyor.

Bankanın kapatılmasından bir önceki adım niteliğindeki kararlar şöyle:

1) Ziraat Bank AG‘ye 'büyük miktarlarda kredi' verme yasağı getirdi. Artık Türkiye'den ipotek karşılığı milyonlarca euro'luk krediler verilemeyecek.

2) Ayrıca, bankanın yüksek miktarlarda mevduat alması, piyasa üzerinde faiz vermesi yasaklandı.

3) Kurul, yönetimi uyardı ve Türkiye'deki Ziraat Bankası tarafından çeşitli aralıklarla gönderilen dört genel müdürü de reddetti.

4) BaFin tüm bankacılık işlemlerinde bankanın daha fazla öz sermaye kullanımını kararlaştırdı ve idari işlemler için özel maddi garantiler talep etti.

5) Ayrıca bankaya yüksek miktarda para cezası kesildi.

Türkiye'nin aktiflerine göre en büyük bankası olan Ziraat Bankası'nın Almanya'daki birimi Ziraat Bank International AG'nin 250 milyon euro'nun üzerinde öz kaynağı ve 114 çalışanı bulunuyor. Bankanın Almanya'da Berlin, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih'te şubeleri bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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