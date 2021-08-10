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TIMETURK / EKONOMİ / Almanya’da yatırımlar salgın nedeniyle dibe vurdu

Almanya’da yatırımlar salgın nedeniyle dibe vurdu

Almanya’da yatırımcı güveni artan vakalar nedeniyle geçen yıldan beri en düşük seviyeye indi

8 Saat Önce
2021-08-10 16:02:34
Almanya’da yatırımlar salgın nedeniyle dibe vurdu

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ZEW beklentiler endeksi Ağustos'ta 63.3'ten 40.4'e düştü. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 55'ti.

ZEW Başkanı Achim Wambach ekonomi üzerinde gittikçe artan riskler oluşturduğu uyarısı yaptı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde her ne kadar nüfusun neredeyse tamamı aşılansa da koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. Hükümet şimdiden yeni kısıtlamalar getirirken ek önlemleri de masaya yatırması bekleniyor.

Bundesbank ikinci çeyrekte yüzde 1.5 büyüyen ekonominin bu çeyrekte daha da toparlanmasını öngörüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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