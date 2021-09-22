Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Almanya gelmektedir. Almanya’da çalışmak veyahut Almanya’da asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Almanya’da asgari ücret ne kadar? Almanya’da asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Almanya’da saatlik çalışma ücreti ne kadar? Almanya’da yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Almanya’da asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Almanya gelmektedir. Almanya'da çalışmak veyahut Almanya'da asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Almanya'da asgari ücret ne kadar? Almanya'da asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Almanya'da saatlik çalışma ücreti ne kadar? Almanya'da yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Almanya'da asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Almanya hükümeti ve Asgari Ücret komisyonu tarafından alınan karara göre 2021 yılı birlikte asgari ücrette yeni bir zam söz konusu oldu. Bunun yanı sıra, varılan antlaşmaya göre 1 Ocak 2021 tarihinden 1 Temmuz 2022 tarihine kadar saatlik çalışma ücretinin kademeli olarak 9,35 eurodan 10,45 euroya çıkartılmasına karar verildi. Almanya Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil tarafından yapılan açıklamada saatlik asgari ücret miktarındaki kademeli değişim şu şekilde olacaktır;

Almanya'da yıllara göre asgari ücret değişimi nedir?

Almanya'da net asgari ücret nedir?

Almanya'da asgari ücret brüt ve net olmak üzere iki şekilde olmaktadır. Brüt asgari ücret üzerinden yapılan belli kesintiler ile net asgari ücret miktarı hesaplanmaktadır. Almanya'da 2021 itibari ile 1614 Euro olan brüt asgari ücret miktarı üzerinden çeşitli kesintiler yapılarak net asgari ücret belirlenmektedir. Almanya'da brüt asgari ücretten ortalama olarak 300-500 Euro arasında bir kesinti söz konusudur. Böylelikle Almanya'da asgari ücret 1100-1300 arasında değişmektedir.

Almanya'da asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır?

Almanya sahip olduğu 83.2 milyonluk nüfusu ile Avrupa'nın en kalabalık ülkelerinden biri konumundadır. Yaş ortalaması 44.6 olan Almanya'da asgari ücret ile çalışan oranı %2'dir. Tüm nüfus içerisinde asgari ücretle çalışan vatandaş sayısı 1.6 milyon kişidir. Bunun yanı sıra, düşük enflasyon oranı Almanya'da asgari ücret ile çalışan vatandaşların iyi bir konumda çalışmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, işçi haklarına en çok riayet edilen ülkelerin başında gelen Almanya, haftalık olarak 38 saat çalışma şartı koymaktadır. 38 saati aşan her süre mesai olarak sayılmaktadır.

Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?

Avrupa ülkelerinde 2021 verilerine göre brüt asgari ücret miktarı şöyledir;

Lüksemburg 2202 Euro

İrlanda 1724 Euro

Hollanda 1685 Euro

Belçika 1626 Euro

Almanya 1614 Euro

Fransa 1555 Euro

İspanya 1108 Euro

Slovenya 1024 Euro

Malta 785 Euro

Portekiz 776 Euro

Yunanistan 758 Euro

Litvanya 642 Euro

Slovakya 623 Euro

Polonya 614 Euro

Estonya 584 Euro

Çekya 579 Euro

Hırvatistan 563 Euro

Letonya 500 Euro

Romanya 458 Euro

Macaristan 442 Euro

Türkiye 392 Euro

Bulgaristan 332 Euro

Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te asgari ücret uygulaması bulunmamaktadır.

Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Almanya'da bazı meslek gruplarındaki maaşlar şöyledir;

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.