DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Almanya'da 45 gündür 20 bin hanede telefon bağlantısı bulunmuyor
Drone ehliyeti nasıl ve nereden alınır? İHA-1 ve İHA 2 ehliyeti nasıl alınır?
Türkiye'deki yüksek ÖTV oranları, yabancı basının gündeminde
Siyah gülün sırrı Halfeti'de! Siyah gül nerede yetişir?
Hangi firma ne kadar Bitcoin yatırımı yaptı?
'Kaybettiklerimizin yüzde 90’ı ikinci doz aşısını olmayanlar
Cihannüma Derneği’nin ''30 Ağustos'' mesajına muhafazakâr isimlerden tepki
Sevilay Öztürk kimdir? Sevilay Öztürk nereli kaç yaşında?
Hizbullah, Suriye’de arsa ve evleri gasp ediyor
CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin kimdir? Ali Narin nereli?
İran'da koronavirüs ölümleri 107 bini aştı
Macron'un itirafı: 'Silahla demokrasi dayatılmaz'
C.1.2 mutasyonu nedir? Koronavirüs C.1.2 mutasyonu ölümcül mü?
'Gizemli monolit' bu kez tarihi Zerzevan Kalesi'nde ortaya çıktı
Altın ve Bitcoin tartışmasında kullanıcılar ne düşünüyor?

TIMETURK / EKONOMİ / Almanya'da 45 gündür 20 bin hanede telefon bağlantısı bulunmuyor

Almanya'da 45 gündür 20 bin hanede telefon bağlantısı bulunmuyor

Almanya'da temmuz ayının ikinci haftası meydana gelen sel felaketinin üzerinden 45 gün geçmesine karşın 20 bin hanede hala telefon bağlantısı olmadığı bildirildi.

13 Dakika Önce
2021-08-30 15:34:12
Almanya'da 45 gündür 20 bin hanede telefon bağlantısı bulunmuyor

Alman telekom şirketi Deutsche Telekom'un Üst Yöneticisi (CEO) Walter Goldenits, sel felaketine ilişkin gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Goldenits, Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde 15 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinin üzerinden 45 gün geçmesine karşın bölgede 20 bin hanede telefon bağlantısının halen sağlanamadığını belirterek, "Bunu değiştirmek (tekrar telefon bağlamak) aylar alacak." ifadesini kullandı.

Deutsche Telekom'dan yapılan açıklamada da sel bölgesindeki telefon altyapısının kötü bir şekilde tahrip olduğu, bazı yerlerde altyapının tamamen yeniden inşa edilmesi gerektiği kaydedildi.

Sel bölgesinde sabit telefon hattı bağlantılarının yaklaşık yüzde 80'inin tekrar sağlandığı belirtilen açıklamada, 20 bin hanenin telefon bağlantısı için de mobil iletişim yoluyla alternatif çözümler üzerinde çalışıldığı aktarıldı.

Bu arada, 15 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde, afet bölgelerinin tamamında tüm cep telefonu şebekelerinin tekrar devreye alınabilmesi yaklaşık 2 hafta sürmüştü.

Öte yandan, Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde, afet bölgelerindeki otoyolların tamiri devam edeceği için insanların yaklaşık bir yıl boyunca trafik kısıtlamalarına hazırlıklı olması istendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş