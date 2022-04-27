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TIMETURK / EKONOMİ / Alman ve Hollandalı Bebekler Türk Çorbası içiyor…

Alman ve Hollandalı Bebekler Türk Çorbası içiyor…

2017 yılında Sakarya'da kurdukları firma ile organik gıda ürünleri üretmeye başlayan 3 genç girişimci, Almanya ve Hollanda'dan sonra Amerika'daki bebek market raflarında da yer almayı başardı.

2 Saat Önce
2022-04-27 14:36:12
Alman ve Hollandalı Bebekler Türk Çorbası içiyor…

Ülkemizde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da bulunan Organik Gurmem adlı mağazalarında ve ülke çapında bir çok organik markette satışa sunulan OG markalı ürünler, özellikle bebek ek gıdası kategorisindeki çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Bebek tarhanası, bebek muhallebi karışımları, sebzeli bebek makarnaları gibi bebeklerin tüketecibileceği özellikte gıdalar tasarlayan firma, üretimini Sakarya'da gerçekleştiriyor. Yurt dışından talebin bu yıl itibariyle daha da arttığını belirten firma sahibi Murat Yapar, ürettikleri ürünlerin farklı ülkelerdeki bebeklerin de tükettiğini bilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Özellikle bebek tarhanalarının yabancı bebekler tarafından çok sevildiğini aktaran Yapar, Konunun bebek ek gıdası olduğunda içeriğin önemine dikkat çekti. Bebek ürünlerini organik sertifikalı tarım ile ilaçsız yetiştirilen sebze ve meyveler kullanarak ürettiklerini belirten firma sahibi Ürünlerinde Hiçbir katkı koruyucu rafine şeker ve renklendirici kullanmadıklarını söyleyerek firmanın amacını "bebekler kadar saf ve temiz gıdalar tasarlamak" olarak açıklayarak bu yönüyle gelecek nesillere faydalı bir iş yapmanın huzuru ile çalıştıklarını kaydetti.

Hedeflerinin tüm dünyada bebekler için sağlıklı gıdayı ulaşılabilir kılmak olduğunu aktaran Murat Yapar, bunun için kısa sürede çok yol aldıklarını belirterek Organik Gurmem ile başlayan ulusal bir markanın OG markası ile yavaş yavaş global bir markaya dönüştüklerini iletti.

OG marka ürünleri organikgurmem.com internet sitesi üzerinden tüm illere kargo ile ulaştırabilen firma, şimdilerde üretim kapasitesini arttırmak için yoğun mesai harcıyor .

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