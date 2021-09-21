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TIMETURK / EKONOMİ / Alman şirketi Lufthansa’dan sermaye atağı

Alman şirketi Lufthansa’dan sermaye atağı

Alman havayolu şirketi Lufthansa, koronavirüs salgınında aldığı kamu kurtarma paketinin bir kısmını geri ödemek için 2,14 milyar euroluk sermaye artırımı yapacağını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-09-21 00:31:59
Alman şirketi Lufthansa’dan sermaye atağı

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket sermayesini 2,14 milyar euro artırmak için 597,7 milyon yeni hisse ihracını gerçekleştirecek.

Yatırımcılar, 22 Eylül ile 5 Ekim arasında şirketin yüzde 100 oranında bedelli sermaye artırımına katılabilecek.

Sermaye artırımına katılacak yatırımcılar her bir Lufthansa hissesi için 3,58 euro ödeyecek. 17 Eylül Cuma kapanış itibariyle hisse fiyatının (8,21 euro) yüzde 0,56 altında bulunuyor.

Lufthansa, Covid-19 salgını nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti, Haziran 2020'de 9 milyar euroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.

Lufthansa, söz konusu sermaye artırımından gelecek parayı söz konusu kurtarma paketinin bir kısmını geri ödemek için kullanacak.

Şirket, daha önce Covid-19 salgınının hava ulaşımı sektöründe oluşturduğu talep daralması nedeniyle yeniden yapılanmaya giderek, 22 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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