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TIMETURK / EKONOMİ / Alman otomobil devi Volkswagen'e tazminat şoku

Alman otomobil devi Volkswagen'e tazminat şoku

Avrupa Komisyonu, Alman otomobil devi Volkswagen'e yalnızca Almanya'da değil, AB genelindeki dizel motor skandalından zarar gören tüm müşterilerine tazminat ödemesi gerektiğini açıkladı.

31 Dakika Önce
2021-09-28 15:43:34
Alman otomobil devi Volkswagen'e tazminat şoku

Avrupa Komisyonu, Alman otomobil devi Volkswagen'e yalnızca Almanya'da değil, AB genelindeki dizel motor skandalından zarar gören tüm müşterilerine tazminat ödemesi gerektiğini açıkladı.

Alman şirketi uyaran AB Komisyonu, yasal yolları sonuna kadar tüketerek "daha fazla zaman kazanmaya çalışma" dedi.

Avrupa'da Tüketicinin Korunmasından sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Didier Reynders, Alman şirketten Almanya'da olduğu gibi diğer AB ülkelerinde de kararlı bir şekilde hareket etmesini istedi.


AFP'ye verdiği demeçte Reynders, Volkswagen'i Avrupalı ​​tüketicilere tazminat ödemekten kaçınmaya çalışmakla suçladı.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, "Volkswagen'ın arabalarını satın aldıkları sırada Almanya'da ikamet eden tüketicilerin büyük bir kısmıyla anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Şirketi, tüm üye devletlerde halen tazminat arayan tüketicilerle temasa geçmeye ve uygun çözümler bulmaya çağırıyoruz" denildi.

Bunun Volkswagen için bağlayıcı olmadığını belirten Didier Reynders, "Volkswagen'in bu durumda aldığı risk, itibar riskidir. Bu gerçekten bir tüketici güveni sorunu" dedi.

Araç başına 3 bin euro

Belçikalı komiser araç başına ortalama tazminatın yaklaşık 3 bin euro olduğunu belirtti.

Ancak Volkswagen'in AB'de karşılaşabileceği toplam tazminat miktarı hakkında bir tahminde bulunmadı.

Reynders söz konusu müşteri sayısının Hollanda'da 150 bin, Belçika'da 400 bin ve Fransa'da 900 bin olduğunu söyledi.

Dünya çapında ses getiren "dieselgate" skandalı Alman grubuna ABD'de 30 milyar euroya mal oldu.

Volkswagen, 2015 sonbaharında, 11 milyon dizel aracını, bazen izin verilen standartların 40 katını aşan emisyonları gizleyebilen yazılımlarla donattığını itiraf etmişti. Avrupa'da bundan yaklaşık 8,5 milyon araç etkilendi.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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