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TIMETURK / EKONOMİ / Alman gazetesinin iddiası: Volkswagen 30 bin çalışanının işine son verecek

Alman gazetesinin iddiası: Volkswagen 30 bin çalışanının işine son verecek

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in üst yöneticisi (CEO) Herbert Diess'in Tesla ile elektrikli otomobil üretiminde artan rekabet nedeniyle 30 bin civarında çalışanını işten çıkarmayı planladığı iddia edildi.

6 Saat Önce
2021-10-14 12:24:10
Alman gazetesinin iddiası: Volkswagen 30 bin çalışanının işine son verecek

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberinde, Diess'in, şirketin 24 Eylül'de yapılan denetleme kurulu toplantısında, üyelere Almanya'daki fabrikaları elektrikli otomobil merkezlerine dönüştürmeyi ve personel sayısını 30 bin civarında azaltma önerisi yaptığı öne sürüldü.

Haberde, kuruldaki işçi, sendika ve eyalet hükümeti temsilcilerinin söz konusu teklife şaşırdıkları belirtildi.

Elektrikli otomobiller, petrol ile çalışan otomobillere göre daha az sayıda parçaya sahip olduğu için daha az çalışana ihtiyaç duyuyor.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Alman kamuoyunda tartışma konusu olurken, Alman üreticiler, bu tartışmalardan sonra elektrikli otomobiller için 150 milyar avrodan fazla yatırım yapacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Tesla'nın Volkswagen'den daha hızlı ve daha verimli üretim yaptığı da iddia ediliyor.

Volkswagen'in Wolfsburg'daki fabrikasında 25 bin çalışan yılda 700 bin otomobil üretirken, ABD merkezli Tesla, Berlin'de açtığı fabrikada yılda 12 bin çalışan ile 500 bin otomobil üretmeyi planlıyor. Tesla'nın Model 3'ü 10 saatte ürettiği hesaplanırken, Volkswagen'de elektrikli ID.3 modeli üretmenin 30 saat aldığı tahmin ediliyor.

Alman otomotiv sektörü, toplam katma değerin yüzde 5'ini oluşturuyor. Ülkede istihdamın yüzde 3'ü de otomotiv sektöründen sağlanıyor.

Öte yandan, merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) çalışmasına göre, Alman otomotiv sanayisinin, içten yanmalı motorları bırakıp elektrikli otomobil üretimine geçmesi ülkeye pahalıya mal olacak. Ifo'ya göre, bunun yaklaşık 100 bin kişinin işsiz kalmasına neden olması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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