Alman ekonomisinde tedarik krizi

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği’nin (DIHK) 3 bin firma ile gerçekleştirdiği ankete göre, Almanya’da şirketler tedarik sorununun önümüzdeki yıla kadar devam etmesini beklediklerini açıkladı.

Almanya'da birçok şirket, pandemi sonrası ekonominin toparlanmasını tehdit eden tedarik zinciri sorununun gelecek yıla kadar devam etmesini bekliyor.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) tarafından yapılan ankete katılan yaklaşık 3 bin firmanın yalnızca beşte biri, tedarik zinciri sorununun bu yıl iyileşmesini beklediklerini söylerken, dörtte biri faaliyet gösterdikleri sektörün ne zaman toparlanabileceğine dair bir öngörüsünün olmadığını belirtti.

DIHK Dış Ticaret Başkanı Volker Treier, konu hakkında yaptığı yorumda, “Hammadde sıkıntısı ve tedarik zinciri sorunları Alman ekonomisini tam anlamıyla etkiliyor. Mevcut gelişmeler, ekonomik toparlanmayı önemli ölçüde zorlaştırabilir.” ifadelerini kullandı.

Almanya'da tedarik krizi olumsuz etkilerini hissettiriyor

Almanya'nın imalat sektörü başlangıçta, koronavirüs kısıtlamalarının aylarca sürdürdüğü Avrupa'daki diğer ülkelerden daha iyi gitmesine rağmen, durum ikinci çeyrekte tersine döndü. Bölgenin en büyük ekonomisi olan Almanya'da, hammaddeye ulaşımda yaşanan sorunlar ve tedarik zincirindeki kırılmalar ülke ekonomisini olumsuz etkiledi.

Almanya'da toplam üretim ikinci çeyrekte yüzde 1,5 oranında artarken, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, arz sorununun kademeli olarak azaldığını, Kovid-19 vaka sayılarında bir artış olmadığı sürece üretimdeki hızın yaz sonuna kadar toparlanmasını beklediklerini kaydetti.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.