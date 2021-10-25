Alman ekonomisi tökezliyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Fuest, Alman ekonomisindeki duyarlılığın gerilediğini belirterek, 'Tedarik sorunları şirketlere sıkıntı oluşturuyor. İmalatta kapasite kullanımı düşüyor ve ekonomik toparlanmayı engelliyor” dedi.

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ekimde 97,7 puana gerileyerek düşüşünü art arda 4'üncü aya taşırken, tedarik dar boğazlarının Alman ekonomisini zorlu bir sonbahar dönemiyle karşı karşıya bıraktığı belirtildi

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, eylülde 98,9 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, tedarik zincirindeki dar boğazların devam etmesinin etkisiyle bu ay 97,7 puana geriledi. 4 aydır art arda düşüş kaydeden endekse ilişkin piyasa beklentisi 97,9 puana inmesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 97,4'den 95,4 puana ve Mevcut Durum Endeksi de 100,4'ten 100,1 puana geriledi.

Ifo'nun anketine göre, görünümde, inşaat sektöründe iyileşme, imalat ve hizmet sektörlerinde ise şirketlerin mevcut durum değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerinde kötüleşme görüldü.

"İmalatta kapasite kullanımı düşüyor"

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisindeki duyarlılığın gerilediğini belirterek, "Şirketlerin mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri de daha az olumlu. Tedarik sorunları şirketlere sıkıntı oluşturuyor. İmalatta kapasite kullanımı düşüyor ve ekonomik toparlanmayı engelliyor.” ifadelerini kullandı.

Ekonomi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması sonucu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 küçüldükten sonra, ikinci çeyrekte söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle yüzde 1,6 genişlemişti.

Almanya'nın önde gelen 5 ekonomik düşünce kuruluşunun 14 Ekim'de tedarik zincirindeki sıkıntıların sanayi üretimini yavaşlatması nedeniyle ülkenin 2021 büyüme beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 2,4'e düşürmesinin ardından, Alman hükümetinin de 27 Ekim'de bu yıl için büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona gitmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.