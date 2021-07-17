Alman Bankası Comdirect’ten kripto para kararı

Yaklaşık üç milyon müşterisi olan Alman bankası Comdirect, 11 kripto para borsasında işlem gören dijital parayı satışa sunuyor.

Alman doğrudan bankası Comdirect AG, şimdi 21shares AG'den 11 kripto para borsasında işlem gören ürün (ETP) sunuyor. Banka, Almanya'da çevrimiçi aracılık, bankacılık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Comdirect, alınan yeni karar ile ilgili Salı günü yürürlüğe giren 11 dijital para hakkında ayrıntılı olarak şunları paylaşıyor:

Bu yenilikçi girişimle, fiziksel olarak desteklenen kripto paraların tek sağlayıcısı olarak yer alıyoruz.

Duyuruya göre, 11 kripto para şu anda Almanya'da Comdirect platformunda sıfır komisyonla sunuluyor. Bu 11 kripto paradan birkaçı şunlardır;

Bitcoin, Ethereum, XRP, BTC Cash, Polkadot, Stellar, Cardano, Solana ve daha birçok altcoin yer alıyor.

Comdirect'in ürün yöneticisi ve kripto tasarruf planı başlatıcısı Rene Louis Delrieux, “yatırımcılar artık talepkâr müşterilerimizin ihtiyaçlarına uyan ve yatırım imkânı sağlayan 21 hisse ile kripto para alınabiliyor.” açıklamasının ardından şu görüşlerini de belirtti:

Ortağımız 21shares ile birlikte Comdirect, müşterilerimizin bir süredir özlemini çektiği kripto yatırımlarını emeklilik planlarına önemli ölçüde bağlamayı başardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.