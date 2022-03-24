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TIMETURK / EKONOMİ / Alkol ve sigaraya zam geliyor

Alkol ve sigaraya zam geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkol ile birlikte yeniden sigaraya bir zammın daha geleceğini duyurdu.

48 Dakika Önce
2022-03-24 16:18:05
Alkol ve sigaraya zam geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, geçtiğimiz haftalarda sigaraya yapılan 2 liralık zammın ardından Pazartesi günü yüksek ihtimalle alkol ile birlikte yeniden sigaraya bir zammın daha geleceğini söyledi.

TELE 1'e açıklamalarda bulunan, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve alkole zamların geleceğini açıkladı. Aybaş, “Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek. Alkole de yüzde 10-15'lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı'nın girişinde, Nisan ayının 2'si gibi gelmesini bekliyoruz” dedi. .

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