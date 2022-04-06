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TIMETURK / EKONOMİ / Alışverişin kalbi, Ulus Hali

Alışverişin kalbi, Ulus Hali

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ulus Hali'ni ziyaret etti.

2 Saat Önce
2022-04-06 10:13:54
Alışverişin kalbi, Ulus Hali

Göreve geldiği günden bugüne esnaflarla daima iç içe olan Başkan Balcı, alışverişin kalbi Ulus Hali'ne konuk oldu. Başkan Balcı, esnaflarla sohbet etti, istek ve ihtiyaçları dinledi. Başkan Balcı “Ulus Hali yıllardır, Ankara'da hesaplı alışverişin kalbinin attığı yerdir. Bizi büyük bir sıcaklıkla ağırlayan, yakın ilgi gösteren esnaf kardeşlerimize teşekkür ederiz. Taze ve kaliteli ürünleri, güler yüzlü esnaflarıyla farkını ortaya koyan Ulus Hali'nde herkes, aradığı ürünleri ucuza bulabilir. Herkesi Ulus Hali'nden alışveriş yapmaya davet ediyorum” dedi.

Hem kaliteli hem ucuz

Başkan Balcı, mekanın tarihi önemine de vurgu yaptı. Balcı “Ulus Hali hepimizin çocukluğu demek, gerçek Ankara demek, Ankaralıların geçmişi demek... Bu nedenle buraya sahip çıkmak, esnaf kardeşlerimize destek vermek hepimizin görevi... Bizler sıkça Ulus bölgesini ziyaret ediyoruz, esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Keyifli sohbetler gerçekleştiriyor, Ulus Halini daha da canlandırmak için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz” ifadelerini kullandı. .

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