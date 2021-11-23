Alışverişin hareketli dönemi kapıda

Black Friday satışları 2020 Kasım ayında 2020 Ekim ayına kıyasla küresel olarak yüzde 139 arttı. Kasım ayının ilk üç haftasındaki satışlar ise küresel olarak yıllık bazda yüzde 17 artış gösterdi

Yılın en büyük indirim dönemi Black Friday için geri sayım başladı. Milyonlarca ürünü avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşturmaya hazırlanan markalar için, her kanalda mükemmel müşteri deneyimi yaşatmaksa kritik önem taşıyor.Türkiye'de Black Friday ve Efsane Cuma olarak adlandırılan en büyük indirim dönemi 26 Kasım 2021 tarihinde başlıyor.

Black Friday'in tarihi adımları

Yılın en hareketli alışveriş dönemi olan Black Friday, 1932 yılında ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cumanın, alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilmesine kadar uzanıyor. Bu şekilde anılması ise 1961 yılında ABD Philadelphia'da alışverişten dolayı oluşan trafik ve mağazalardaki karmaşanın ardından yaşananların, Black Friday başlığıyla gazetelerde yer almasıyla başlıyor.

EMEA bölgesinde oransal artış

Tüm dünyada bu dönemin büyük ilgi görmesinin en büyük nedeni ise; yarattığı büyük ticaret hacmi. Criteo verilerine göre Black Friday satışları 2020 Kasım ayında 2020 Ekim ayına kıyasla küresel olarak yüzde 139 arttı. Kasım ayının ilk üç haftasındaki satışlar ise küresel olarak yıllık bazda yüzde 17 artış gösterdi. Bu oran Türkiye'nin de içinde yer aldığı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde aynı oldu.

Talep patlaması bekleniyor

2021 yılı için beklentiler ise çok daha büyük. Tüketicilerin online alışverişe artan ilgisi nedeniyle, bu yıl Black Friday haftasında hem online'da, hem de fiziksel mağazalarda büyük bir talep patlaması yaşanması bekleniyor. Milyonlarca ürünü avantajlı fiyatlarla müşteriyle buluşturmaya hazırlanan markalar için tüm kanallarda bu deneyimi pürüzsüz ve mükemmel hale getirmek de kritik önem taşıyor.

Bunun için de markaların pandemiden dolayı oluşan yeni koşulların etkisiyle değişen tüketici istek ve beklentilerine daha fazla önem vermesi gerekiyor. Kovid-19 pandemisiyle birlikte hijyen hassasiyeti ve sosyal mesafe kaygısı devam ederken, özellikle temassız ve mobil ödeme ihtiyacı artmaya devam ediyor.

Alım gücünün yansımaları

Öte yandan alım gücünde yaşanan değişiklikler tüketicilerin kredi kartları kullanımında daha fazla taksite yönelmesine neden oluyor. Tüm bu koşulların yanında daha hızlı olma ihtiyacı, marka sadakati ve hassas tüketici beklentileri, onlara ihtiyaç duydukları her an güvenilir ve kolay şekilde istedikleri cihaz üzerinden kusursuz ödeme deneyimi sunarak, mükemmel alışveriş deneyimi yaratmada önemli rol oynuyor. Tüketicinin özellikle alışveriş sürecinde yaşadığı kaliteli, hızlı ve güvenilir bir ödeme deneyimi; alışverişi tamamlamaya ve sepet ortalamasına da olumlu yansıyor.Bu nedenle tek tuşla ödeme, e-cüzdan ile ödeme, güvenli ödeme, temassız ödeme gibi uygulamalar öne çıkıyor.

Mobil cihazlar devrede

Paynet de sunduğu ürün ve çözümlerle; Black Friday'de kullanıcı deneyimini iyileştirirken, sorunsuz bir alışveriş ortamı yaratıyor.Paynet, özellikle Nebim V3 Paylink Mobil Ödeme Entegrasyonu ile tüketicilerin kasa kuyruklarında beklemesinin önüne geçiyor. Paynet CEO'su Serkan Çelik, “Tüketiciler kredi kartları yanlarında olmasa dahi mobil cihazlarıyla ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Türkiye'de bir ilk olarak yine tüketiciler, mağaza içerisinde dahi PayPass veya Masterpass gibi kart saklama altyapılarında kayıtlı kartlarıyla anında ödemesini tamamlayabiliyor" yorumunda bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.