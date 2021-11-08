Alışveriş festivalinden 120 milyar lira ciro bekleniyor

Online satış platformlarının kasım ayıyla birlikte başlattıkları kampanyalarla alışverişte canlanma bekleniyor. Bu yıl geçen yılki alışveriş performansının üzerinde bir seviye ile rekor kırılması bekleniyor.

TİMETURK

Alışveriş festivali bu hafta başladı. Bazı şirketler kampanyalarını kasım ayına yayarken, bazıları günü birlik sürprizlerle tüketicileri cezbetmeye yarışına girdi.

Bankalararası Kart Merkezi'neden alınan veriler bu yılki alışveriş festivalinin geçen yıldan daha yüksek bir ciro ile son bulacağına işaret ediyor. Verilere göre geçen yıl kasım ayında kartlı ödeme tutarı yüzde 23 daha azdı. Bu yıl internetten kartlı ödeme tutarı önceki yıla göre yüzde 54 artarak, 29 milyar TL'yi geçti. Geçen yıl internetten kartlı ödeme ile alışveriş yapanların festivale rağbet ettikleri günlerin 11 Kasım ve 27 Kasım günleri olduğu tespit edildi. Sektörün bu yılın son çeyreğinde canlanması ile düzenlenen kampanyalara 30 milyon müşterinin katılması ve 120 milyar liralık rekor bir ciro bedeline ulaşması bekleniyor.



Trendyol'dan süper indirimler

Trendyol'un bu yıl için başlattığı kampanyanın ilk etabı 8-11 Kasım arasında olacak. Şirket, ay boyunca da sürpriz indirimler yapacak. Süper indirimlerin gündeme geleceği ürünlerden bazıları bilgisayar, tablet, cep telefonu, elektrikli araçlar, giyilebilir teknoloji ürünleri, ayakkabılar, botlar, kış lastiği, gıda ve çocuk giyimleri olarak belirlendi.

Hepsiburada.com'dan üç kampanya birden

Online alışveriş platformlarının reklam yarışıyla duyurduğu alışveriş festivalinde kıyasıya rekabet yaşanıyor. Hepsiburada bu yılki festivale üç kampanya ile katılıyor.

‘Efsane Kasım' alışveriş festivalinde bu yıl ‘Şimdi Al Ocak'ta Öde' kampanyası öne çıkıyor. Kampanya kapsamında 1 - 30 Kasım tarihleri arasında teknoloji, beyaz eşya, giyim ve diğer ev ihtiyaçları başta olmak binlerce ürünün satışına başlandı. Söz konusu kampanyada tüketicilere iki ay taksit erteleme imkanı sağlamotor.

‘Efsane Gençlik' için de kolları sıvayan Hepsiburada, üniversitelilerin 'edu.tr' mail adresleri olup üyesi bulunanlara kitaplar, kampüs ve sokak modası, spor giyim, sneaker ve spor çantaları, aksesuarlar gibi ürünlerde yüzde 70'lere varan indirim imkanı sunacak. Şirket, sarın alınan ürünleri ücretsiz olarak kargolayacak.

‘Paylaş Kazan' kampanyasonda ise belli ürünler için liste hazırlayan ve bu listeleri paylaşan müşterilere her satıştan yüzde 5 komisyon oranı tutarında ‘Hepsipapel' hediye edilecek. Müşteriler hazır listeleri paylaşarak kazanç elde edebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.